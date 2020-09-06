Beşiktaş, Enzo Roco'nun sözleşmesini feshetti. Mirin ise Hatayspor’a kiralanmaya çalışılıyor.

İŞTE O AÇIKLAMA

Beşiktaş: "2018-19 sezonundan beri Futbol A Takımımızın kadrosunda yer alan profesyonel futbolcularımızdan Enzo Roco ile olan sözleşmemizi karşılıklı anlaşarak sonlandırmış bulunmaktayız."

Şilili savunmacıya 700 bin Euro sözleşme fesih bedeli ödeneceği iddia ediliyor.Roco, Beşiktaş formasıyla iki sezonda 27 resmi maçta görev aldı ve 2 gol kaydetti.

