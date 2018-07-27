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Beşiktaş Enzo Roco transferini açıkladı!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 27.07.2018 19:00 | Son Güncelleme

Beşiktaş, Enzo Roco transferini açıkladı. Beşiktaş, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda 'Beşiktaşımıza hoş geldin Enzo Roco' ifadelerini kullandı.

Beşiktaş Enzo Roco transferini açıkladı!

Beşiktaş'ın sözleşme imzalamak için İstanbul'da getirdiği Roco, siyah-beyazlı formayı giydi.

Siyah-Beyazlı ekibin sosyal medya hesabından Şilili oyuncunun Beşiktaş formalı fotoğrafları yayınlanarak, "Beşiktaş'ımıza hoş geldin Roco" notu düşüldü.

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Enzo Roco

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