Beşiktaş Enzo Roco'ya gelen 3 teklifi reddetti

Beşiktaş Yönetimi, Enzo Roco'ya gelen tekliflere olumsuz yanıt verdi. Son bir haftada 2 Brezilya kulübü ve 1 Meksika ekibi, siyah beyazlılar ile temasa geçti. 3 kulüp de Roco'yu bonservisi ile almak için resmi teklif sundu.
Durumu değerlendiren futbol komitesi, teknik direktör Abdullah Avcı'nın da raporu doğrultusunda Roco'yu takımda tutma kararı aldı.
Avcı, Şilili oyuncunun ilk yarıdaki performansından memnun kaldığını, ikinci yarıda da Roco'ya ihtiyacı olduğunu yönetime aktardı.
Bu sezon Beşiktaş forması ile 10 maça çıkan 27 yaşındaki stoper, 1 gol attı.
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