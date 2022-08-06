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Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, Burak Can Yıldızlı'yı kadrosuna kattı

06.08.2022 16:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, Burak Can Yıldızlı'yı kadrosuna kattı

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, 28 yaşındaki forvet Burak Can Yıldızlı'yı transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, geçen sezon Pınar Karşıyaka'da forma giyen 2,04 metre boyundaki Burak Can Yıldızlı'nın kendisini siyah-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attığı bildirildi.

Basketbola Anadolu Efes altyapısında başlayan Burak Can, 2010-2015 yılları arasında Pertevniyal forması giydikten sonra 2015-2018'de Büyükçekmece Basketbol'da oynadı. 2018-2019 sezonunda Beşiktaş'a transfer olan tecrübeli oyuncu, 2020-2021 sezonunda ise Bahçeşehir Koleji kadrosuna dahil oldu.

Burak Can, geçen sezon Pınar Karşıyaka formasıyla 26 lig maçında 3,8 sayı ve 3,1 ribaunt ortalamalarıyla oynadı.

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