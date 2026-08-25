Fransızları Fenerbahçe maçı öncesi korku saldı! Biletlerimizi iptal ettiler

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Kadıköy'de rakibiyle 1-1 berabere kalarak tur umutlarını Fransa'ya taşıyan Fenerbahçe, 26 Ağustos Çarşamba günü Lyon ile kritik bir rövanş mücadelesine çıkacak. Dev karşılaşma öncesinde Fransız ekibinin cephesinde dikkat çeken güvenlik ve bilet önlemleri alınmaya başlandı.

LYON'DAN "TÜRK TARAFTAR" ÖNLEMİ

Fransız basınından Le Progres'in haberine göre; Lyon Yönetimi, Groupama Stadyumu'nda oynanacak dev rövanşta Türk taraftarların tribünlerde çoğunluğu sağlamasını engellemek adına yoğun bir çaba sarf ediyor. Yasa dışı bilet satışlarının önüne geçmek isteyen kulüp yetkilileri, stadyumun tamamen kendi taraftarlarıyla dolu olmasını hedefliyor.

Haberin detaylarında, Fransız ekibinin en büyük endişelerinden birinin 13 Nisan 2017 tarihinde Beşiktaş ile oynanan karşılaşmada yaşanan tribün olaylarının tekrarlanması olduğu vurgulandı.

437 BİLET İPTAL EDİLDİ, MAÇ "YÜKSEK RİSKLİ" İLAN EDİLDİ

Alınan sıkı önlemler kapsamında harekete geçen Lyon Kulübü, ev sahibi tribünlerinden bilet satın aldığı tespit edilen en az 437 Fenerbahçeli taraftarın biletlerini resmen iptal etti.

Öte yandan çarşamba günü oynanacak olan kritik Lyon - Fenerbahçe müsabakası, Fransa Ulusal Holiganizmle Mücadele Birimi (DNLH) tarafından "yüksek riskli maç" kategorisinde değerlendirildi.