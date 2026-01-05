Beşiktaş eski başkanlarından Serdar Bilgili gözaltına mı alındı? Açıklama geldi

Bilgili Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve Beşiktaş’ın eski başkanı Serdar Bilgili hakkında sosyal medyada gündeme gelen “gözaltı” iddialarıyla ilgili şirketten resmi açıklama yapıldı.

"GERÇEĞİ YANSITMIYOR"

Holding tarafından yapılan açıklamada, söz konusu haber ve paylaşımların gerçeği yansıtmadığı vurgulanarak, Serdar Bilgili’nin herhangi bir gözaltı süreci yaşamadığı ifade edildi. Ayrıca, kamuoyunu yanıltıcı nitelikte olduğu belirtilen paylaşımlar hakkında hukuki süreç başlatılacağı da duyuruldu.

Şirket, asılsız iddialara itibar edilmemesi çağrısında bulunurken, konuyla ilgili gelişmelerin yasal yollarla takip edileceğini belirtti.