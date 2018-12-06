Beşiktaş Everton'a Onyekuru'nun durumunu sordu!

Galatasaray’ın 800 bin euro bedelle Everton’dan kiraladığı Henry Onyekuru ile ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı…

İngiliz Eklipse Sports Radio’da yer alan iddiaya göre Beşiktaş yönetimi Cenk Tosun’un transferi sırasında iyi ilişkiler kurduğu Evertonlı yöneticilere Onyekuru’nun durumunu sordu.

Everton’dan gelen cevabın ise gelecek sezon için Nijeryalı oyuncu ile devam edin etmeme konusunda henüz net bir karar verilmediği yönünde oldu. Eğer devam edilmeyecek olursa önceliğin G.Saray’a verilerek görüşme yapılabileceği savunuldu.

Beşiktaş’ın Onyekuru’yu takımdan ayrılacak olan Babel’in yerine transfer edeceği, Bayern’in bir süredir izlediği ama beğenmediği Nijeryalı oyuncunun da Türkiye’de kalmaktan mutlu olduğu iddia edildi.

(Fotospor)

