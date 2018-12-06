SPOR

Beşiktaş Everton'a Onyekuru'nun durumunu sordu!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 06.12.2018 13:35 | Son Güncelleme

Galatasaray'ın sezon başında Everton'dan kiraladığı Onyekuru için Beşiktaş iddiası! Beşiktaş yöneticilerinin Everton'a Onyekuru'nun durumunu sorduğu ve Ryan Babel'in yerine transfer edilmesi planlandığı kaydedildi.

Beşiktaş Everton'a Onyekuru'nun durumunu sordu!

Galatasaray’ın 800 bin euro bedelle Everton’dan kiraladığı Henry Onyekuru ile ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı…

İngiliz Eklipse Sports Radio’da yer alan iddiaya göre Beşiktaş yönetimi Cenk Tosun’un transferi sırasında iyi ilişkiler kurduğu Evertonlı yöneticilere Onyekuru’nun durumunu sordu.

Everton’dan gelen cevabın ise gelecek sezon için Nijeryalı oyuncu ile devam edin etmeme konusunda henüz net bir karar verilmediği yönünde oldu. Eğer devam edilmeyecek olursa önceliğin G.Saray’a verilerek görüşme yapılabileceği savunuldu.

Beşiktaş’ın Onyekuru’yu takımdan ayrılacak olan Babel’in yerine transfer edeceği, Bayern’in bir süredir izlediği ama beğenmediği Nijeryalı oyuncunun da Türkiye’de kalmaktan mutlu olduğu iddia edildi.

(Fotospor)

+18'lik görüntüler! Adamı diri diri böyle yedi+18'lik görüntüler! Adamı diri diri böyle yedi
Burak Yılmaz düğümü çözülüyorBurak Yılmaz düğümü çözülüyor
Atiba rekora hazırlanıyorAtiba rekora hazırlanıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Henry Onyekuru Galatasaray everton

En Çok Okunan Haberler

Meteoroloji'den 6 Aralık hava durumu tahmini açıklaması! (İstanbul'da hava nasıl olacak?)

Meteoroloji'den 6 Aralık hava durumu tahmini açıklaması! (İstanbul'da hava nasıl olacak?)

Skandal: Gece kulübünde toplu tecavüz! Müdahale etmek yerine video çektiler

Skandal: Gece kulübünde toplu tecavüz! Müdahale etmek yerine video çektiler

Beşiktaş Başkan Adayı Hürsey Tekinoktay Ibrahimovic vaadinde bulundu!

Beşiktaş Başkan Adayı Hürsey Tekinoktay Ibrahimovic vaadinde bulundu!

Manchester United'ın Ozan Kabak'ı transfer etmek istediği iddia edildi

Manchester United'ın Ozan Kabak'ı transfer etmek istediği iddia edildi

Cocu'nun tazminat talebi, Ersun Yanal'ın imza atmasına engel oluyor!

Cocu'nun tazminat talebi, Ersun Yanal'ın imza atmasına engel oluyor!

Burak Yılmaz'ın Beşiktaş'a yakın olduğu iddia edildi

Burak Yılmaz'ın Beşiktaş'a yakın olduğu iddia edildi

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 1 yorum
İsterseniz tüm GS oyuncuları size satalım
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Beşiktaş Alanyaspor deplasmanına 5 yıldızından yoksun çıkacak

Beşiktaş'a 5 isimden kötü haber

Beşiktaş Everton'a Onyekuru'nun durumunu sordu!

Beşiktaş'tan flaş transfer atağı! G.Saray'dan...

Burak Yılmaz'ın Beşiktaş'a yakın olduğu iddia edildi

Burak Yılmaz düğümü çözülüyor

Atiba Hutchinson Beşiktaş'ta en çok forma giyen yabancı futbolcu olacak

Atiba rekora hazırlanıyor

Beşiktaş Başkan Adayı Hürsey Tekinoktay Ibrahimovic vaadinde bulundu!

Süper Lig'de Ibrahimovic bombası!

Beşiktaş'ta Adriano takımla çalıştı

Beşiktaş'ta Adriano müjdesi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.