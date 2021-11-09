Beşiktaş, evinde Sporting Lizbon'a 4-1 mağlup oldu

Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'ndaki üçüncü maçında Portekiz temsilcisi Sporting Lizbon'a 4-1 mağlup oldu.

Bu maçla birlikte grupta oynadığı üç maçı da kaybeden Beşiktaş sıfır puanda kaldı.

Sporting ise Beşiktaş'ı yenere gruptaki ilk galibiyetini elde etti.

İstanbul'da oynanan maçta Sporting Lizbon'un gollerini 15 ve 27. dakikalarda Coates, 43. dakikada Sarabia ve 89. dakikada da Paulinho attı.

Beşiktaş'ın tek golünü ise 24. dakikada Cyle Larin kaydetti.

'Oyundan dolayı bir üzüntüm yok, 4-1 çok gerçek bir skor değil'

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, oyundan dolayı bir üzüntüsü olmadığını, 4-1'lik skorun gerçek bir skor olmayıp maçı yansıtmadığını söyledi.

Maçın ardından basın toplantısında konuşan Yalçın, "Oynadığımız kulvar zor bir kulvar, burada mücadele etmek kolay değil. Bunun zorluğunu bundan önceki müsabakalarda da yaşadık. Oyundan ve oyuncularımızın mücadelesinden memnunum. 4-1 bu gece için çok adil bir skor değil gibi geliyor bana. Önümüzdeki maçlara bakmamız gerekiyor. Bu maça takılıp kalamayız" dedi.

Karşılaşmada 4'üncü golün yenmesinin ardından N'Sakala ile oyuna sonradan dahil olan Gökhan Töre taraftarlar tarafından ıslıklarla protesto edildi. Bu oyuncular topla buluşmalarıyla birlikte uzun süre ıslıklandı.

Yalçın oyuncularının protesto edilmesiyle ilgili olarak da şunları söyledi:

"Taraftarımız bizim için çok değerli. Hepimiz onların desteğini hissetmek istiyoruz. Zaman zaman futbolda skorlara göre bu tip protestolar olabiliyor. Bunlar futbolun doğasında olan şeyler. Biz takım olarak bundan sonraki müsabakalarda daha iyisini oynarız, kazanırız, taraftarımızı mutlu etmeye çalışırız."

'Bir şey bir kere oluyorsa şanstır, ikinci kez oluyorsa çalışılmış bir şeydir'

Maç sonunda açıklamalarda bulunan Sporting Teknik Direktörü Ruben Amorim, üç golü de köşe vuruşlarından atmalarını, "Kornerden attığımız goller, birbirinin aynısı olan gollerdi. Hatta penaltı pozisyonu da aynı organizasyonla gelişti. Bir şey bir kere oluyorsa şanstır, ikinci kez oluyorsa çalışılmış bir şeydir" diyerek açıkladı.

Beşiktaş'ın maça güçlü başladığını ifade eden Amorim, "İstediğimiz galibiyeti aldık. Beşiktaş bize göre oldukça kaliteli bir takım. Bizim tecrübe eksikliğimiz var. 4'üncü golden sonra galibiyeti aldığımıza emin oldum. Oyuncularımın kalitesiyle maçı aldık" dedi.

Maçta Lizbon takımının Coates ile kaydettiği ilk iki gol ve Beşiktaş'ın attığı tek gol de köşe vuruşundan geldi.

Lizbon takımının attığı üçüncü gol ise penaltıdan geldi. 41. dakikada kullanılan köşe vuruşunda Coates'in yaptığı kafa vuruşu, Vida'nın eline çarptı. Maçın hakemi Slavko Vincic, video hakemin uyarısıyla Sporting lehine penaltı kararı verdi. Sarabia ise takımının üçüncü golünü attı.

Beşiktaş'ta 45+1. dakikada Alex Teixeira'nın kaydettiği gol ise ofsayt olduğu gerekçesiyle sayılmadı.

Son golde ise rakibini az oyuncuyla yakalayan Sporting'te Paulinho'nun sert ve isabetli şutu maçın skorunu belirledi.

Beşiktaş grupta daha önce Hollanda'da Ajax'a 2-0 ve Almanya'dan da Borussia Dortmund'a 2-1 kaybetmişti.

Siyah beyazlı takım, 3 Kasım'da Sporting Lizbon ile Lizbon'da rövanş maçına çıkacak. Maç TSİ 22.00'de başlayacak.

