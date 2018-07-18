Beşiktaş, Fabri için Fulham'la 6 milyon euroya anlaşma sağladı!

Yıldız oyuncularına menajerler aracılığıyla Avrupa'nın önemli kulüplerinden bir çok teklif alan Beşiktaş'ta kaleci Fabri'ye gelen 6 milyon euroluk teklif Beşiktaş tarafından kabul edildi.
Bu sezon Premier Lig'e yükselen Fulham kulübü, İspanyol file bekçisi için siyahbeyazlılara ilk olarak 3.5 milyon euro önermişti. Siyah-beyazlılar Fabri için rakamı 6 milyon euro'ya yükseltti.
Siyah-beyazlıların karşı teklifini kabul eden Fulham, siyah-beyazlılarla anlaşma sağladı.
Beşiktaş'ın son oynadığı Reading maçında kadroya alınmayan Fabri'nin önümüzdeki günlerde kamptan ayrılarak Fulham ile resmi sözleşmeyi imzalayacağı belirtildi.
Galatasaray Yusuf Yazıcı haberlerini yalanladı!
Jason Denayer, Manchester City'nin kamp kadrosunda yer aldı
Avrupa'da biten transferler (2018-2019 sezonu)
Fenerbahçe'de Ozan Tufan depremi
Beşiktaşlı futbolcu Matej Mitrovic 3.9 milyon Euro'ya Club Brugge'de!
Ryan Babel Beşiktaş'ı çıldırttı
Cristiano Ronaldo resmen Juventus'ta
G.Saray'ın eski yıldızı Arabistan'a gitti
Burak Yılmaz ameliyat oldu! 4-5 hafta sonra sahalara dönecek
Okuyucu Yorumları 0 yorum