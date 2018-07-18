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Beşiktaş, Fabri için Fulham'la 6 milyon euroya anlaşma sağladı!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 18.07.2018 21:18 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ta Tosic, Pedro Franco, Boyko ve Talisca'nın ardından bir ayrılık daha yaşanıyor. A Spor'un geçtiği son dakika bilgisine göre Beşiktaş, Fulham'dan gelen 6 milyon euro'luk teklifi kabul ederek Premier Lig ekibiyle büyük ölçüde anlaşma sağladı!

Beşiktaş, Fabri için Fulham'la 6 milyon euroya anlaşma sağladı!

Yıldız oyuncularına menajerler aracılığıyla Avrupa'nın önemli kulüplerinden bir çok teklif alan Beşiktaş'ta kaleci Fabri'ye gelen 6 milyon euroluk teklif Beşiktaş tarafından kabul edildi.

Bu sezon Premier Lig'e yükselen Fulham kulübü, İspanyol file bekçisi için siyahbeyazlılara ilk olarak 3.5 milyon euro önermişti. Siyah-beyazlılar Fabri için rakamı 6 milyon euro'ya yükseltti.

Siyah-beyazlıların karşı teklifini kabul eden Fulham, siyah-beyazlılarla anlaşma sağladı.

Beşiktaş'ın son oynadığı Reading maçında kadroya alınmayan Fabri'nin önümüzdeki günlerde kamptan ayrılarak Fulham ile resmi sözleşmeyi imzalayacağı belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Fabri fulham

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