Barcelona'dan Galatasaray maçı için sürpriz iddia!

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona ile oynayacağı karşılaşma öncesinde İspanyol ekibinin yoğun fikstürü dikkat çekiyor. Hansi Flick yönetimindeki Barcelona, 15 günlük süreçte Galatasaray, PSG, Real Madrid, Real Betis ve Getafe ile karşı karşıya gelecek. Bu yoğunluk nedeniyle Alman teknik adamın RAMS Park'ta rotasyonlu bir kadroya yönelebileceği belirtiliyor.

15 GÜNDE 5 MAÇ: BARCELONA'YI MARATON BEKLİYOR

Katalan ekip, 10 Ekim'de Getafe'yi ağırlayarak maratona başlayacak. Ardından 13 Ekim Salı akşamı Türkiye saatiyle 22.00'de Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'a konuk olacak. Barcelona'nın sıradaki durakları ise 17 Ekim'de Real Betis deplasmanı, 20 Ekim'de Şampiyonlar Ligi'nde PSG deplasmanı ve 25 Ekim'de Real Madrid ile oynanacak El Clasico olacak.

ROTASYON İHTİMALİ

Barcelona'nın bu yoğun süreçte hem Şampiyonlar Ligi'nde hem de La Liga'da önemli karşılaşmalara çıkacak olması, Flick'in kadro tercihinde rotasyona gitme ihtimalini güçlendiriyor. Teknik direktörün oyuncu yükünü dengelemek amacıyla Galatasaray karşısında yedek kulübesinden de yararlanabileceği ifade ediliyor.

PSG VE REAL MADRID GÖLGESİ

Flick'in özellikle PSG ve Real Madrid maçlarını da düşünerek Galatasaray karşısında bazı oyuncularını dinlendirmesi bekleniyor. Üst üste iki sezon La Liga şampiyonluğu yaşayan Barcelona için Galatasaray maçı, kritik maç trafiğinin ortasında yer alıyor.

RAMS PARK'TA 13 EKİM GECESİ

Şampiyonlar Ligi'ne Sporting Lizbon deplasmanında 3-1 yenilgiyle başlayan Galatasaray, ligin ilk 6 haftasında 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgiyle 13 puan topladı. Sarı-kırmızılıların hedefi, yaklaşan Kasımpaşa maçının ardından Barcelona karşısında evinde puan ya da puanlar almak. Victor Osimhen'in de sakatlığını atlatıp bu karşılaşmaya yetişmeyi hedeflediği belirtiliyor.