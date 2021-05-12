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Beşiktaş-Fatih Karagümrük maçıyla ilgili olay iddia! Cenk Tosun, Aboubakar...

12.05.2021 21:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren Beşiktaş - Karagümrük maçı sonrası yaşanan olaylarla ilgili TFF'den ilk hamle gelmişti. Hukuk Muşavirliği, koridorlarda yaşananlar üzerine yayıncı kuruluşa yazı yazarak ilgili kamera görüntülerini istemişti. Kavganın nedeniyle ilgili ise olay bir iddia ortaya atıldı.

Beşiktaş-Fatih Karagümrük maçıyla ilgili olay iddia! Cenk Tosun, Aboubakar...

Süper Lig'de dün gece oynanan ve Beşiktaş'ın 2-1 mağlup olup büyük avantaj kaybettiği Karagümrük maçı sonrası yaşanan olaylarla ilgili gözler TFF'ye çevrilmişti

Müsabakanın temsilci raporları TFF Hukuk Muşavirliği'ne ulaştı. Üç temsilcinin raporlarını inceleyen müşavirlik, karşılaşmanın hemen ardından koridorlarda yaşanan olaylar üzerine yayıncı kuruluşa yazı yazarak ilgili kamera görüntülerini istenmişti. Edinilen bilgiye göre olaylara karışan bazı futbolcu ve kulüp görevlilerinin müsabaka temsilcilerinin raporlarında yer aldığı öğrenilmişti.

NDAO-KORKMAZ OLAYI

Yine müsabaka sonrası yaşanan ve görüntülere yansıyan Ndao ile menajer Hakan Korkmaz arasındaki hadise de TFF Hukuk Müşavirliği tarafından değerlendirilecek. Ancak Hakan Korkmaz'ın TFF'ye bağlı bir menajer olmamasından dolayı Türkiye Futbol Federasyonu'nun bir yaptırım uygulaması mümkün değil raporu verilmişti.

CENK TOSUN KÜFÜR ETTİ İDDİASI

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Bu arada yaşanan olaylar esnasında siyah beyazlı takımın golcüsü Cenk Tosun'un eski Beşiktaşlı Roco'nun eşine küfür ettiği iddia edildi. Cenk Tosun'la birlikte Aboubakar'ın da olaylara karışması bu futbolcuları sevk tehlikesiyle karşı karşıya bırakmış olmuştu. PFDK bu konuyla ilgili kararını verdi.

PFDK'YA SEVK EDİLDİLER!

Beşiktaşlı futbolcu Cenk Tosun, "sportmenliğe aykırı hareket" ve "hakaret" nedeniyle, Vincent Aboubakar ise "sportmenliğe aykırı hareket" nedeniyle tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildiler. Fatih Karagümrük'ten de Enzo Roco da PFDK'ya sevk edilen isim oldu.


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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Futbol Kulübü Vincent Aboubakar
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