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Beşiktaş Fenerbahçe'den Oğuz Aydın'ı istedi! İşte o cevap

Beşiktaş, Fenerbahçe forması giyen milli futbolcu Oğuz Aydın'a talip oldu. Başkanlar düzeyindeki transfer görüşmesinde karar resmen netleşti.

Beşiktaş Fenerbahçe'den Oğuz Aydın'ı istedi! İşte o cevap
Emre Şen
Oğuz Aydın

Oğuz Aydın

TR Türkiye
Yaş: 26 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Yeni sezon transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam eden Beşiktaş, ezeli rakibi Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Oğuz Aydın'ı kadrosuna katmak için sürpriz bir hamle yaptı. Siyah-beyazlı kulübün başkanı Serdal Adalı'nın, sarı-lacivertli kulübün başkanı Aziz Yıldırım'ı bizzat telefonla arayarak 25 yaşındaki başarılı sağ kanat oyuncusunun transferini talep ettiği öne sürüldü. Yaşanan bu flaş gelişmenin ardından hem yetenekli futbolcunun hem de teknik direktör İsmail Kartal'ın sergilediği net duruş, transferin kaderini belirledi.

OĞUZ AYDIN TAKIMDAN AYRILMAK İSTEMİYOR

Beşiktaş Fenerbahçe den Oğuz Aydın ı istedi! İşte o cevap 1

TRT Spor tarafından paylaşılan bilgilere göre, Beşiktaş'ın resmi ilgisinin ardından gözlerin çevrildiği Oğuz Aydın'ın transfer konusundaki kararı kesin. Fenerbahçe forması giymekten ötürü son derece mutlu olan 25 yaşındaki milli sağ kanat, takımdan ayrılmayı kesinlikle düşünmüyor. Yönetim ve teknik heyet kendisine bizzat kulüpte istenmediğini söylemediği sürece, başarılı oyuncunun sarı-lacivertli formayı terletmeye devam etmek istediği aktarıldı.

İSMAİL KARTAL'IN PLANLARI ARASINDA YER ALIYOR

Beşiktaş Fenerbahçe den Oğuz Aydın ı istedi! İşte o cevap 2

Transfer operasyonunun önündeki tek engel oyuncunun kalma isteği değil. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın da yeni sezon kadro yapılanmasında Oğuz Aydın'a çok önemli bir rol biçtiği öğrenildi. Deneyimli çalıştırıcının, milli futbolcuyu takımın ana planlarında değerlendirdiği ve bu nedenle sarı-lacivertli kurmayların bu transfere hiçbir şekilde sıcak bakmadığı kaydedildi. Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2028 yılına kadar devam eden başarılı kanat oyuncusu, takımıyla çıktığı 69 resmi karşılaşmada 7 gol ve 12 asistlik bir performans sergiledi.

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Anahtar Kelimeler:
Oğuz Aydın beşiktaş fenerbahçe
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