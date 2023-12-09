Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi öncesi Sarı-Lacivertliler'in efsanesi Alex de Souza'dan paylaşım! Fred'den beğeni gecikmedi

Fenerbahçe'de uzun yıllar forma giyen ve Sarı-Lacivertliler'in efsane isimlerinden olan Brezilyalı yıldız Alex de Souza, zorlu Beşiktaş-Fenerbahçe mücadelesi öncesi paylaşımda bulundu.
Kişisel sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan,Brezilyalı eski futbolcu, "Başarılar Fenerbahçem" ifadelerini kullandı. Alex de Souza'nın paylaşımını Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Fred de beğendi.
Sarı-Lacivertli formayı giydiği dönemde Beşiktaş karşısında 20 kez sahaya çıkan Alex de Souza bu karşılaşmalarda 12 kez fileleri havalandırmayı başardı.