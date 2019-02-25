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Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi öncesi Vodafone Park'ta son durum

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 25.02.2019 14:20 | Son Güncelleme

Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında bu akşam oynanacak derbi öncesi Vodafone Park'taki son durum havadan görüntülendi.

İstanbul'da hafta sonu etkili olan kar, maçların ertelenmesine neden olmuştu. Bu akşam saat 21.00'de oynanacak derbi öncesi Beşiktaş'ın ev sahipliği yapacağı Vodafone Park'taki son durum havadan görüntülendi.

Stat

Stadın zemininde herhangi kar birikintisi olmadığı, dev maç için hazırlıkların tamamlandığı görüldü. Öte yandan maç saatinde havanın yağışsız olacağı öğrenildi.

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Beşiktaş Fenerbahçe Vodafone Park

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