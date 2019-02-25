Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde Burak Yılmaz'ın performansı sosyal medyayı salladı

Spor Toto Süper Lig'in 23.haftasında oynanan Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde 2 gol atarak yıldızlaşan Burak Yılmaz, bu performansıyla sosyal medya kullanıcıları tarafından övgü yağmuruna tutuldu.
İşte Burak Yılmaz ile ilgili sosyal medyada yapılan paylaşımlardan bazıları:
Düelloda gülen Dortmund
Galatasaray'a Mariano şoku!
Fatih Terim'den maç sonrası derbi eleştirisi!
Juve moral buldu
Fenerbahçe derbide çıkış arıyor
Kartal 4'te 4 peşinde
Kaay Ayhan galibiyeti getirdi
La Liga'dan rekor bedelle Çin'e gitti
Fenerbahçe için bomba iddia!
Fikret Orman'dan adaylık sözleri
Trabzonspor'un yıldızı acı gerçeği açıkladı!
UEFA'dan Türk kulüplerine para ödülü
Yıldız futbolcunun kalbinde ritim bozukluğu tespit edildi
Hocasıyla tartıştı, kampı terk etti!
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