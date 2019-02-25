Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde Burak Yılmaz'ın performansı sosyal medyayı salladı

Spor Toto Süper Lig'in 23.haftasında oynanan Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde 2 gol atarak yıldızlaşan Burak Yılmaz, bu performansıyla sosyal medya kullanıcıları tarafından övgü yağmuruna tutuldu.

İşte Burak Yılmaz ile ilgili sosyal medyada yapılan paylaşımlardan bazıları: