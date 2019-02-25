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Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde Burak Yılmaz'ın performansı sosyal medyayı salladı

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 25.02.2019 22:43 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig'in 23.haftasında oynanan Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde 2 gol atarak yıldızlaşan Burak Yılmaz'ın performansı sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girdi.

Spor Toto Süper Lig'in 23.haftasında oynanan Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde 2 gol atarak yıldızlaşan Burak Yılmaz, bu performansıyla sosyal medya kullanıcıları tarafından övgü yağmuruna tutuldu.

İşte Burak Yılmaz ile ilgili sosyal medyada yapılan paylaşımlardan bazıları:

Burak Yılmaz çılgınlığı

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Fenerbahçe

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Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde Burak Yılmaz'ın performansı sosyal medyayı salladı

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