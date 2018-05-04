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Beşiktaş, Fenerbahçe derbisine çıkmaması nedeniyle savunmasını PFDK'ya gönderdi!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 04.05.2018 19:54 | Son Güncelleme

Beşiktaş, Fenerbahçe maçına çıkmadıkları için sevk edildikleri Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na savunmasını gönderdi, gelirlere el konulmamasını ve gelecek sezon kupada yer almayı istedikleri belirtildi.

Beşiktaş, Fenerbahçe derbisine çıkmaması nedeniyle savunmasını PFDK'ya gönderdi!

Karşılaşmada çıkan olaylar nedeniyle yarıda kalan ve TFF tarafından verilen kararla dün akşam 57'nci dakikadan itibaren tekrar oynanması gereken Fenerbahçe maçına çıkmayan Beşiktaş, bu sabah Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

Türkiye Kupası müsabaka statüsüne göre hükmen 3-0 mağlubiyet, kupadan men, bu sezonki kupa kazancının geri verilmesi ve önümüzdeki sezon kupadan men edilmesi cezalarını alması beklenen siyah beyazlılar, gün içinde PFDK'ya savunmasını gönderdi.

'Haksız ve hukusuz kararlar karşısında Beşiktaş'ın dik bir duruş sergileyerek maça çıkılmadığının' öne çıkartıldığı savunmada eylemlerin kupanın son aşamasında yapıldığı için kazanılan para haklarının geri alınmaması talep edildi. Yine kupanın marka değerinin yükseltilmesi esas alınarak men cezasının da sadece bu sezonu kapsaması gerektiği belirtildi.

Beşiktaş'ın 5 sayfa halinde yaptığı savunmanın sonuç bölümü şu şekilde:

''Bu hususlar ve özellikle yukarıda açıklanan, ilgili eylemin 2017-18 Ziraat Türkiye Kupası'nın son aşamasında gerçekleşmiş olması, bu ana kadar Müvekkil Kulübün kupaya katılımı ile marka değerini yükseltmesi dikkate alınarak Müvekkil Kulübün 2017-18 Ziraat Türkiye Kupasında söz konusu eyleme kadar elde ettiği ticari gelirlerin uhdesinde kalması ve Müvekkil Kulübün 2018-19 Türkiye Kupası'ndan men edilmemesi gerekmektedir.

Yukarıda arz ve izah edilen nedenler ve disiplin soruşturması sırasında re'sen tespit olunacak nedenlerle Müvekkil Kulüp hakkında Türkiye Kupası Müsabakaları Statüsünün 8/1 Maddesi kapsamında ceza verilmesine karar verilmesi halinde; İlgili eylemin 2017-18 Ziraat Türkiye Kupası'nın son aşamasında gerçekleşmiş olması, bu ana kadar Müvekkil Kulübün kupaya katılımı ile marka değerini yükseltmesi dikkate alınarak;

  • Müvekkil Kulübün 2017-18 Ziraat Türkiye Kupası'nda söz konusu eyleme kadar elde ettiği ticari gelirlerin ceza kapsamı dışında tutulmasına,

  • Cezanın 2017-18 Ziraat Türkiye Kupası'ndan ihraç ile sınırlı tutulmasını, Müvekkil Kulüp hakkında 2018-19 Türkiye Kupası'ndan men cezası verilmesine yer olmadığına karar verilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz."
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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş pfdk Ziraat Türkiye Kupası

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