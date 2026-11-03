Liverpool, Fenerbahçe maçı öncesi dağıldı! 7 eksikle geliyorlar

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Liverpool, Premier Lig'de üst üste yaşadığı puan kayıplarıyla zirve yarışından uzaklaştı. Arsenal deplasmanında aldığı yenilginin ardından İngiliz ekibinin sakat ve cezalı oyuncularının durumu da dikkat çekti.

LIVERPOOL, ARSENAL DEPLASMANINDA KAYBETTİ

Premier Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Liverpool, Arsenal karşısında aldığı 1-0'lık yenilgiyle önemli bir fırsatı kaçırdı. Ev sahibi Arsenal'e galibiyeti getiren golü Kai Havertz kaydetti.

Karşılaşmada hücumda etkili olmaya çalışan Liverpool, 17 şut çekmesine rağmen isabetli şut üretmeyi başaramadı. Mücadelenin ardından Liverpool cephesinde hakem Andy Madley'nin kararları da tartışma konusu oldu.

PREMIER LİG'DE ZİRVEYLE ARASINDA 9 PUAN VAR

Premier Lig'de oynadığı 9 maçta 15 puan toplayabilen Liverpool, puan tablosunda 6. sırada kaldı. Arsenal yenilgisiyle birlikte zirveyle arasındaki farkı azaltma şansını değerlendiremeyen İngiliz ekibinin liderle arasında 9 puan bulunuyor.

AVRUPA'DA İSE KAYIPSIZ İLERLİYOR

Liverpool, ligdeki dalgalı performansına rağmen Şampiyonlar Ligi'nde başarılı bir grafik çizdi. İngiliz temsilcisi, organizasyonda oynadığı ilk 3 karşılaşmanın tamamını kazanmayı başardı.

Kırmızılar, Atletico Madrid'i 2-1, LASK Linz'i deplasmanda 6-3 ve Villarreal'i 4-3 mağlup ederek 3'te 3 yaptı.

LIVERPOOL'UN FENERBAHÇE MAÇI KAMP KADROSU AÇIKLANDI

Liverpool, Fenerbahçe karşılaşması öncesinde 22 kişilik kamp kadrosunu duyurdu. İngiliz ekibinde Giovanni Leoni, Jeremie Frimpong, Conor Bradley, Ryan Gravenberch ve Hugo Ekitike sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almadı. Federico Chiesa ve Wataru Endo da kadroya dahil edilmedi.

Liverpool'un Fenerbahçe maçı kamp kadrosu:

Alisson, Gomez, Van Dijk, Jacquet, Kerkez, Wirtz, Szoboszlai, Isak, Mac Allister, Gakpo, Tsimikas, Munoz, Mamardashvili, Woodman, Barcola, Araujo, Nyoni, Chambers, McConnell, Koumas, Ngumoha ve Danns.