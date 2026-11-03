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Liverpool, Fenerbahçe maçı öncesi dağıldı! 7 eksikle geliyorlar

Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Fenerbahçe ile karşılaşacak Liverpool, Kadıköy yolculuğu öncesinde Premier Lig'de istediği sonucu alamadı. Arsenal karşısında sahadan mağlubiyetle ayrılan İngiliz temsilcisinde gözler şimdi Fenerbahçe maçına çevrildi.

Liverpool, Fenerbahçe maçı öncesi dağıldı! 7 eksikle geliyorlar
Burak Kavuncu

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Liverpool, Premier Lig'de üst üste yaşadığı puan kayıplarıyla zirve yarışından uzaklaştı. Arsenal deplasmanında aldığı yenilginin ardından İngiliz ekibinin sakat ve cezalı oyuncularının durumu da dikkat çekti.

LIVERPOOL, ARSENAL DEPLASMANINDA KAYBETTİ

Liverpool, Fenerbahçe maçı öncesi dağıldı! 7 eksikle geliyorlar 1

Premier Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Liverpool, Arsenal karşısında aldığı 1-0'lık yenilgiyle önemli bir fırsatı kaçırdı. Ev sahibi Arsenal'e galibiyeti getiren golü Kai Havertz kaydetti.

Karşılaşmada hücumda etkili olmaya çalışan Liverpool, 17 şut çekmesine rağmen isabetli şut üretmeyi başaramadı. Mücadelenin ardından Liverpool cephesinde hakem Andy Madley'nin kararları da tartışma konusu oldu.

PREMIER LİG'DE ZİRVEYLE ARASINDA 9 PUAN VAR

Liverpool, Fenerbahçe maçı öncesi dağıldı! 7 eksikle geliyorlar 2

Premier Lig'de oynadığı 9 maçta 15 puan toplayabilen Liverpool, puan tablosunda 6. sırada kaldı. Arsenal yenilgisiyle birlikte zirveyle arasındaki farkı azaltma şansını değerlendiremeyen İngiliz ekibinin liderle arasında 9 puan bulunuyor.

AVRUPA'DA İSE KAYIPSIZ İLERLİYOR

Liverpool, Fenerbahçe maçı öncesi dağıldı! 7 eksikle geliyorlar 3

Liverpool, ligdeki dalgalı performansına rağmen Şampiyonlar Ligi'nde başarılı bir grafik çizdi. İngiliz temsilcisi, organizasyonda oynadığı ilk 3 karşılaşmanın tamamını kazanmayı başardı.

Kırmızılar, Atletico Madrid'i 2-1, LASK Linz'i deplasmanda 6-3 ve Villarreal'i 4-3 mağlup ederek 3'te 3 yaptı.

LIVERPOOL'UN FENERBAHÇE MAÇI KAMP KADROSU AÇIKLANDI

Liverpool, Fenerbahçe maçı öncesi dağıldı! 7 eksikle geliyorlar 4

Liverpool, Fenerbahçe karşılaşması öncesinde 22 kişilik kamp kadrosunu duyurdu. İngiliz ekibinde Giovanni Leoni, Jeremie Frimpong, Conor Bradley, Ryan Gravenberch ve Hugo Ekitike sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almadı. Federico Chiesa ve Wataru Endo da kadroya dahil edilmedi.

Liverpool'un Fenerbahçe maçı kamp kadrosu:

Alisson, Gomez, Van Dijk, Jacquet, Kerkez, Wirtz, Szoboszlai, Isak, Mac Allister, Gakpo, Tsimikas, Munoz, Mamardashvili, Woodman, Barcola, Araujo, Nyoni, Chambers, McConnell, Koumas, Ngumoha ve Danns.

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Anahtar Kelimeler:
Liverpool fenerbahçe şampiyonlar ligi
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