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Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor’dan, ’15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’ mesajı

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 15.07.2020 10:04 | Son Güncelleme

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor, resmi internet sitelerinden ’15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’ için mesaj yayımladı.

Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor’dan, ’15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’ mesajı

İşte 4 büyük kulüpten paylaşılan ’15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’ mesajıları...

Beşiktaş: Saygıyla ve Rahmetle Anıyoruz

Beşiktaş kulübü, "15 Temmuz Demokrasi Şehitlerimizi Saygıyla ve Rahmetle Anıyoruz" başlığıyla yayımladığı mesajında; "Vatanına, bayrağına ve demokrasiye yürekten bağlı aziz milletimiz ile beraber kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri ve Polis Teşkilatı mensupları, 15 Temmuz 2016 tarihinde ülkemizin bekasını tehdit eden hain darbe girişimine karşı koyarak; Türkiye Cumhuriyet’nin asla bölünemeyeceğini, ilelebet payidar kalacağını ve demokrasinin bu topraklarda hep var olacağını tüm dünyaya haykırmıştır. Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde; hainlerin kurşunlarına göğüslerini siper ederek şehit düşen vatandaşlarımızı saygı ve rahmetle anıyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz" ifadelerine yer verdi.

Fenerbahçe: Türkiye Cumhuriyeti, karanlık terör örgütlerine hiçbir zaman teslim olmayacaktır

Sarı-lacivertliler ise yayımladıkları mesajlarında "Atatürk’ün izinde emin adımlarla yürüyen demokratik ve laik Türkiye Cumhuriyeti’ni hedef alarak aydınlık geleceğimizi yok etmek isteyen FETÖ terör örgütünü bir kez daha lanetliyoruz. O karanlık günde,
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde harekete geçerek bu hain plana izin vermeyen Milletimizin tüm bireylerine ve kurumlarına minnet ve şükranlarımızı sunuyor, vatanımız için canlarını ortaya koyan şehitlerimize rahmet diliyor, gazilerimizi saygıyla anıyoruz.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nün 4. yıl dönümünde bir kez daha hatırlatmak istiyoruz ki; 2011 yılında bu kanlı örgütün savcısı, polisi, medyası sözde şike davası adı altında kulübümüze açıkça savaş açmıştır.

Ve 3 Temmuz’da FETÖ terör örgütüne karşı mücadelenin ilk kıvılcımını Fenerbahçe camiası yakmış; Başkanı, yöneticisi, sporcusu, taraftarıyla Fenerbahçe Spor Kulübü bir bütün olarak bu alçak örgüte karşı gereken tepkiyi en güçlü şekilde vermiştir.
Ve tüm camiamız adına bugün birkez daha söylemek istiyoruz ki; Fenerbahçe, ülkemizi ve değerlerini hedef alanlar karşısında her zaman devletinin ve milletinin yanında dimdik duracaktır. Türkiye Cumhuriyeti, Atatürk’ün izinde ilelebet yaşayacak ve bu karanlık terör örgütlerine hiçbir zaman teslim olmayacaktır" ifadelerini kullandı.

Galatasaray: Şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize minnetlerimizi sunuyoruz

Sarı-kırmızılı kulüpten ise şu açıklama yapıldı:
"15 Temmuz hain darbe girişimine karşı, vatanımızın birlik ve beraberliği için gözlerini bile kırpmadan yaşamlarını feda eden şehitlerimizi, Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde bir kez daha rahmetle anıyor, gazilerimize minnetlerimizi sunuyoruz."

Trabzonspor: Kahramanlarımıza selam olsun

Bordo-mavililer, sosyal medya hesabından paylaştıkları mesajında, "15 Temmuz gecesi hain darbe girişimini engelleyerek bize “Demokrasi ve Milli Birlik Günü”nü miras bırakan kahramanlarımıza selam olsun. Minnettarız" ifadelerini kullandı. (AA)

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