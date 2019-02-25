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Derbi öncesi gerginlik! Volkan Demirel...

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 25.02.2019 21:03 | Son Güncelleme

Beşiktaş - Fenerbahçe maçı öncesi Vodafone Park'ta sinirler gerildi. Fenerbahçe kaptanı Volkan Demirel'e tepki gösteren Beşiktaş taraftarına tecrübeli eldiven karşılık verince sözlü tartışma yaşandı.

Derbi öncesi gerginlik! Volkan Demirel...

Beşiktaş ile Fenerbahçe arasındaki derbiden önce siyah-beyazlı taraftarlar Volkan Demirel'e büyük tepki gösterdi.

Volkan Demirel sahaya çıkar çıkmaz tecrübeli file bekçisini adeta ıslık yağmuruna tutan siyah-beyazlı taraftarların bu tepkisi dakikalarca sürdü.

Beşiktaşlı taraftaların tepkisine karşılık veren Volkan Demirel ile taraftarlar arasında sözlü tartışma yaşandı. Isınma bölümümün tamamında devam eden bu gerginlik, maçın başlama düdüğü ile son buldu.

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Beşiktaş volkan demirel

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