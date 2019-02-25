SPOR

Derbide ilginç an! Golü attı, sevinmedi

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 25.02.2019 21:37 | Son Güncelleme

Beşiktaş - Fenerbahçe maçında ilginç bir an yaşandı. Beşiktaş'ın ilk golünü kaydeden Gökhan Gönül, attığı gol sonrası sevinmedi. Eski takımı Fenerbahçe'ye karşı ağları sarsan Gökhan Gönül, sevinmeyerek sakin bir şekilde arkadaşlarının sevincine katıldı.

Derbide ilginç an! Golü attı, sevinmedi

Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde siyah-beyazlılar karşılaşmaya çok hızlı başlarken ilk gol de 10. dakikada Gökhan Gönül'ün ayağından geldi.

Kagawa'nın kullandığı serbest vuruşta savunmadan seken topu Vida içeriye doldururken müsait pozisyondaki Gökhan Gönül topu ağlara gönderdi ve takımını öne geçirdi.

Beşiktaş'a 2016-2017 sezonu öncesinde Fenerbahçe'den gelen tecrübeli futbolcu, eski takımına attığı bu golün ardından sevinmemesiyle dikkat çekti.

BEŞİKTAŞ TARAFTARINDAN MÜTHİŞ TEZAHÜRAT

VAR İNCELEMESİ

Gökhan Gönül'ün attığı gol sonrasında hakem Bülent Yıldırım uzun süre VAR odasından gelecek yanıtı bekledi.

Gökhan Gönül'ün kaleye gol vuruşunu yaptığı sırada Atiba Hutchinson'ın kaleye en yakın oyuncu olup olmadığı yönünde incelemede bulunan VAR odasından "gol nizami" cevabı geldi ve Bülent Yıldırım oyunu tekrar başlattı.

20190225_2_35127229_42026479_Web

PARTNERCinsiyet değiştirip kadın olmuştu, zorlanınca yeniden erkek oldu! İşte son haliCinsiyet değiştirip kadın olmuştu, zorlanınca yeniden erkek oldu! İşte son hali
Cenk Tosun'dan Beşiktaş'a destekCenk Tosun'dan Beşiktaş'a destek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş gökhan gönül

En Çok Okunan Haberler

Akşener'e jet yanıt: İspatlayın adaylıktan çekileceğim

Akşener'e jet yanıt: İspatlayın adaylıktan çekileceğim

Flaş gelişme! HDP'li adaylar, Saadet Partisi lehine çekildi

Flaş gelişme! HDP'li adaylar, Saadet Partisi lehine çekildi

Derbiye saatler kala Şenol Güneş'ten flaş karar!

Derbiye saatler kala Şenol Güneş'ten flaş karar!

Fikret Orman ve Ali Koç'tan ortak açıklama!

Fikret Orman ve Ali Koç'tan ortak açıklama!

Tarihi derbi yorumu! Yok böyle skor

Tarihi derbi yorumu! Yok böyle skor

Günün ilk derbisiyle ilgili son karar!

Günün ilk derbisiyle ilgili son karar!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Seçili Samsung Beyaz Eşyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!

Seçili Samsung Beyaz Eşyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!

Şenol Güneş Beşiktaş'tan ayrılıyor!

Şenol Güneş Beşiktaş'tan ayrılıyor!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Beşiktaş'tan 8 gollü tarihi galibiyet!

Beşiktaş'tan 8 gollü tarihi galibiyet!

Şenol Güneş ayrılığı açıkladı

Şenol Güneş ayrılığı açıkladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Derbide ilginç an! Golü attı, sevinmedi

Derbide ilginç an! Golü attı, sevinmedi

Cenk Tosun'dan Beşiktaş'a derbi desteği

Cenk Tosun'dan Beşiktaş'a destek

Ali Gültiken'in annesi Makbule Gültiken vefat etti

Ali Gültiken'in acı günü

Beşiktaş derbide 4'te 4 peşinde

Kartal 4'te 4 peşinde

Fikret Orman: Yılgınlığım yok kırgınlığım var

Fikret Orman'dan adaylık sözleri

Beşiktaş kar yağışı altında çalıştı

Kartal'da derbi mesaisi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.