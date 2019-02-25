Derbide ilginç an! Golü attı, sevinmedi

Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde siyah-beyazlılar karşılaşmaya çok hızlı başlarken ilk gol de 10. dakikada Gökhan Gönül'ün ayağından geldi.

Kagawa'nın kullandığı serbest vuruşta savunmadan seken topu Vida içeriye doldururken müsait pozisyondaki Gökhan Gönül topu ağlara gönderdi ve takımını öne geçirdi.

Beşiktaş'a 2016-2017 sezonu öncesinde Fenerbahçe'den gelen tecrübeli futbolcu, eski takımına attığı bu golün ardından sevinmemesiyle dikkat çekti.

BEŞİKTAŞ TARAFTARINDAN MÜTHİŞ TEZAHÜRAT

VAR İNCELEMESİ

Gökhan Gönül'ün attığı gol sonrasında hakem Bülent Yıldırım uzun süre VAR odasından gelecek yanıtı bekledi.

Gökhan Gönül'ün kaleye gol vuruşunu yaptığı sırada Atiba Hutchinson'ın kaleye en yakın oyuncu olup olmadığı yönünde incelemede bulunan VAR odasından "gol nizami" cevabı geldi ve Bülent Yıldırım oyunu tekrar başlattı.





