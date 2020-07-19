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Beşiktaş-Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri belli oldu

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 19.07.2020 17:16 | Son Güncelleme

Süper Lig'de bitime az bir süre kala sezonun son derbisinde Beşiktaş sahasında ezeli rakibi Fenerbahçe'yi ağırlıyor. Taraflar, dev derbiden galibiyetle ayrılarak taraftarlarını sevindirmek isterken, Sergen Yalçın ve Tahir Karapınar'ın ilk 11'leri netleşmeye başladı. İşte Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin muhtemel 11'leri...

Beşiktaş-Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri belli oldu

Beşiktaş ile Fenerbahçe, bugün yapacakları Süper Lig maçıyla 351. kez karşı karşıya gelecek. Vodafone Park'ta saat 21.00'de oynanacak sezonun son derbi maçında sahaya çıkacak Beşiktaş ile Fenerbahçe, tarihlerinde daha önce 350 kez karşılaştı.

İŞTE İSTATİSTİKLER

İki ekip arasında 28 Kasım 1924'te Fenerbahçe'nin 4-0 galibiyetiyle başlayan 96 yıllık rekabette sarı-lacivertliler, rakibi karşısında galibiyet ve gol sayısı bakımından önde bulunuyor.Geride kalan maçlarda Fenerbahçe 133, Beşiktaş 124 galibiyet aldı, 93 karşılaşmada ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı. Rekabette Fenerbahçe'nin 485 golüne, Beşiktaş 441 golle karşılık verdi.

LİG MAÇLARI

Fenerbahçe ile Beşiktaş, 1959 yılından bu yana düzenlenen lig maçlarında ise 127 kez karşı karşıya geldi. Ligde geride kalan müsabakalarda Fenerbahçe 47, Beşiktaş 39 galibiyet aldı. Bu iki takım arasındaki 41 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Sarı-lacivertlilerin ligdeki 144 golüne, siyah-beyazlılar 141 golle yanıt verdi.

SON MAÇTA FENERBAHÇE GALİP GELDİ

Beşiktaş ile Fenerbahçe rekabetindeki son maçı sarı-lacivertli ekip kazandı. Sezonun ilk yarısında Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşma Fenerbahçe'nin 3-1 üstünlüğü ile sona erdi. Sarı-lacivertlilerin gollerini Max Kruse, Ozan Tufan ve Vedat Muriqi kaydederken, Beşiktaş'ın tek golünü Atiba Hutchinson attı.

BEŞİKTAŞ, SON 25 MAÇTA 4 KEZ KAZANABİLDİ

Beşiktaş, bugün konuk edeceği Fenerbahçe karşısında son maçlarda kazanmakta zorlanıyor. Siyah-beyazlı takım, rakibiyle oynadığı son 25 derbiden sadece 4'ünü galibiyetle tamamlayabildi. Fenerbahçe bu dönemde 12 kez kazandı. Söz konusu periyotta iki takım arasındaki 9 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

İŞTE MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş: Ersin,Gökhan Gönül,Vida,Roco,Caner Erkin,Elneny,Atiba,Lens,Boateng,Boyd,Burak Yılmaz
Fenerbahçe: Altay,Dirar,Serdar Aziz,Falette,Hasan Ali Kaldırım,Jailson,Ozan Tufan,Emre Belözoğlu,Deniz Türüç,Ferdi Kadıoğlu,Vedat Muriqi

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