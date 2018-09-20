Beşiktaş, Fenerbahçe ve Akhisar'ın UEFA Avrupa Ligi maçları beIN SPORTS'ta şifresiz yayınlanacak!

UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Akhisarspor, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin maçlarını yayınlayacak kanal, karşılaşmaların başlamasına az bir süre kala belli oldu. Beşiktaş-Sarpsborg, Akhisar-Krasnodar ve Dinamo Zagreb-Fenerbahçe maçlarını BeinSports'tan naklen ekranlara gelecek. Maçlar, beIN SPORTS Haber ve beIN SPORTS 1 kanallarından canlı yayınlanacak.
BEŞİKTAŞ'IN RAKİBİ NORVEÇ TAKIMI SARPSBORG
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi I Grubu'ndaki ilk hafta maçında Norveç ekibi Sarpsborg'u ağırlıyor. Vodafone Park'ta oynanacak mücadele saat 19.55'te... Karşılaşmada Macaristan Futbol Federasyonundan hakem Tamas Bognar görev alıyor.
UEFA Avrupa Ligi'ne 2. ön eleme turundan başlayan Beşiktaş, geride kalan 6 maçta 4 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı. Sezonun ilk resmi maçlarında Faroe Adaları temsilcisi B36 Torshavn'ı 2-0 ve 6-0'lık sonuçlarla yenerek eleyen siyah-beyazlılar, bir sonraki turda Avusturya ekibi LASK Linz'i 1-0 kazandığı müsabakanın rövanşında 2-1 yenilse de tur atlamayı başardı ve play-off turunda Sırbistan'ın Partizan takımıyla eşleşti. Beşiktaş, Sırp rakibiyle ilk maçta 1-1 berabere kalırken, rövanşı 3-0 kazanarak grup aşamasına yükseldi.
AVRUPA'YA HIZLI BAŞLADILAR
Norveç Ligi ekiplerinden Sarpsborg, UEFA Avrupa Ligi gruplarına 4 ön eleme turu geçerek geldi. Oynadığı 8 karşılaşmada 5 galibiyet, 2 yenilgi ve 1 beraberlik alan Sarpsborg, sırasıyla İzlanda'nın IBV, İsviçre'nin Saint Gallen, Hırvatistan'ın Rijeka ve İsrail'in Maccabi Tel Aviv takımlarını saf dışı bırakarak UEFA Avrupa Ligi gruplarında mücadele etmeye hak kazandı.
AKHİSAR'IN AVRUPA'DAKİ İLK SINAVI
Akhisarspor, UEFA Avrupa Ligi J Grubu ilk maçında yarında Rus ekibi Krasnodar'ı konuk ediyor. Tarihinde ilk kez Avrupa kupalarında yer alacak Akhisarspor, J Grubu ilk maçında Rus ekibi Krasnodar'la Spor Toto Akhisar Stadı'nda karşılaşıyor. Saat 19.55'teki Akhisarspor-Krasnodar maçını Finlandiya'dan Ville Nevalainen yönetiyor. Nevalainen'in yardımcılıklarını Jan-Peter Aravirta ve Mika Lamppu yapıyor.
FENERBAHÇE, DINAMO ZAGREB DEPLASMANINDA
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu ilk maçında deplasmanda Hırvatistan'ın Dinamo Zagreb takımıyla karşı karşıya geliyor. Başkent Zagreb'de Maksimir Stadı'nda oynanacak ve TSİ 22.00'de başlayacak karşılaşmayı İngiliz hakem Craig Pawson yönetecek. Avrupa kupaları tarihinde daha önce hiçbir Hırvat takımıyla eşleşmeyen Fenerbahçe, yarın ilk kez Dinamo Zagreb takımıyla karşılaşacak.
Teknik direktörlüğünü 47 yaşındaki Hırvat Nenad Bjelica'nın yaptığı Dinamo Zagreb, geçen sezon Hırvatistan Ligi'ni şampiyon tamamlamıştı. Spor Toto Süper Lig'de deplasmanda Atiker Konyaspor'u 1-0 yenerek, 3 maç sonra galip gelen Fenerbahçe, Dinamo Zagreb karşısında da kazanarak gruba iyi başlamanın hesaplarını yapıyor.
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