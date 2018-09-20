Beşiktaş, Fenerbahçe ve Akhisar'ın UEFA Avrupa Ligi maçları beIN SPORTS'ta şifresiz yayınlanacak!

UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Akhisarspor, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin maçlarını yayınlayacak kanal, karşılaşmaların başlamasına az bir süre kala belli oldu. Beşiktaş-Sarpsborg, Akhisar-Krasnodar ve Dinamo Zagreb-Fenerbahçe maçlarını BeinSports'tan naklen ekranlara gelecek. Maçlar, beIN SPORTS Haber ve beIN SPORTS 1 kanallarından canlı yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ'IN RAKİBİ NORVEÇ TAKIMI SARPSBORG

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi I Grubu'ndaki ilk hafta maçında Norveç ekibi Sarpsborg'u ağırlıyor. Vodafone Park'ta oynanacak mücadele saat 19.55'te... Karşılaşmada Macaristan Futbol Federasyonundan hakem Tamas Bognar görev alıyor.

UEFA Avrupa Ligi'ne 2. ön eleme turundan başlayan Beşiktaş, geride kalan 6 maçta 4 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı. Sezonun ilk resmi maçlarında Faroe Adaları temsilcisi B36 Torshavn'ı 2-0 ve 6-0'lık sonuçlarla yenerek eleyen siyah-beyazlılar, bir sonraki turda Avusturya ekibi LASK Linz'i 1-0 kazandığı müsabakanın rövanşında 2-1 yenilse de tur atlamayı başardı ve play-off turunda Sırbistan'ın Partizan takımıyla eşleşti. Beşiktaş, Sırp rakibiyle ilk maçta 1-1 berabere kalırken, rövanşı 3-0 kazanarak grup aşamasına yükseldi.