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Beşiktaş,Fenerbahçe ve Galatasaray, Dimitris Goutas'ı takibe aldı

11.10.2021 10:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ocak transfer sezonu yaklaşırken, İstanbul'un büyükleri Başakşehir, Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray kadrosuna yapacağı takviyeler için vites arttırdı. Bu bağlamda Yunan basını, önemli bir iddiayı ortaya attı. Buna göre Başakşehir, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray, Sivasspor'da forma giyen Dimitris Goutas'ı takibe aldı. İşte detaylar...

Beşiktaş,Fenerbahçe ve Galatasaray, Dimitris Goutas'ı takibe aldı

Süper Lig'de ara transfer dönemi yaklaşırken, İstanbul kulüplerinin de yapacağı takviyeler yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Bunun son örneği de, Yunanistan'dan geldi.Ligimizde bir süredir var olan Yunan futbolcu furyası, Trabzonsporlu Bakasetas ile başlamış ve Pelkas, Siopis gibi yıldızlarla devam etmişti.Bununla beraber Sivasspor'un, sezon başında Atromistos'tan bedelsiz kadrosuna kattığı Dimitris Goutas ile ilgili de yeni gelişmeler yaşandığı kaydedildi.

İSTANBUL KULÜPLERİNİN TAKİBİNDE

Yunan medyasında yer alan habere göre, Başakşehir, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray, Sivasspor'un 27 yaşındaki stoperini takibe aldı ve transfer için nabız yokluyor.

DIMITRIS GOUTAS KİMDİR?

4 Nisan 1994'te Yunanistan'ın Kavala şehrinde dünyaya gelen Dimitris Goutas, stoper mevkinde forma giyiyor ve sağ ayağını etkin bir şekilde kullanabiliyor.Kariyerine İskeçe U20'de başlayan Goutas daha sonra, Olympiakos, KV Kortrijk, Sint-Truidense VV, Lech Poznan, Atromitos Atina ve son olarak Sivasspor forması giydi.Dimitris Goutas bu sezon toplamda 9 maça çıkarken 4 gol üretmeyi başardı.Öte yandan 27 yaşındaki stoper Yunanistan milli takımı alt yaş kategorilerinde 17 kez forma giydi.


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