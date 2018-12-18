SPOR

Beşiktaş formasını çiğneyen öğretmen görevinden istifa etti!

FUTBOL HABERLERİ  | 18.12.2018 20:17 | Son Güncelleme

Trabzon'un Ortahisar ilçesindeki bir lisede, öğrencilerin sloganlarıyla yere serdiği Beşiktaş formasını çiğneyen ücretli öğretmen N.Ç.'nin görüntüleri sosyal medyada tepki topladı. Hakkında, Ortahisar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nce inceleme başlatılan N.Ç., davranışından dolayı kamuoyundan özür diledi ve görevinden istifa etti.

Olay, Ortahisar ilçesindeki 80’inci Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde meydana geldi. Spor Toto Süper Lig’in 16’ncı haftasında oynanan Beşiktaş-Trabzonspor maçının ardından okulda yere serilen Beşiktaş formasını çiğnediği görüntülerin sosyal medyada yer aldığı ücretli öğretmen N.Ç.'nin bu davranışı özellikle Beşektaş taraftlarının büyük tepkisine neden oldu.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerine giren ücretli öğretmen N.Ç., sosyal medya hesabından özür diledi, ücretli öğretmenlik görevinden istifa etti.

Ortahisar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, N.Ç. hakkında inceleme başlatırken okul yönetimi de olayın içinde yer alan öğrenciler hakkında disiplin soruşturması açtı.

MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ KÖSE: KABUL EDİLEBİLECEK BİR OLAY DEĞİL

Ortahisar İlçe Milli Eğitim Müdürü Şükrü Köse, olayın kabul edilemez olduğunu belirterek, "Ücretli bir öğretmendi. Olayın ardından zaten kendi isteğiyle görevinden ayrıldı. Buna dair dilekçesini aldık. Öğrencilerin gönlünü alma, onlarla kaynaşma adına yapılan bir hareket olduğunu ifade etti. Ücretli bir öğretmenin tecrübesizliği ama eğitimde böyle bir hareket olmaz. Olaya sebebiyet veren öğrenciler hakkında da disiplin soruşturması başlatıldı. Öğretmen de kendi isteğiyle görevinden ayrıldı ama aynı zamanda il milli eğitim müfettişleri tarafından da inceleme başlatıldı. Bu kabul edilebilecek bir olay değil. Eğitimde hiçbir öğretmen, öğrencileri kazanmak, onların gönlünü almak adına hangi niyetle böyle bir şey yaparsa yapsın bu kabul edilemez. İzmir’in düşman işgalinden kurtuluşundan sonra Mustafa Kemal Atatürk’ün ayakları altına Yunan bayrağı seriliyor. Ona rağmen Yunan bayrağını kaldırıp, 'Milletinin temsil edildiği bir bayraktır’ diyerek üzerine basmıyor. Böyle bir anlayışta gelip bir öğretmen arkadaşımızın böyle bir şey yapma şansı yok. Aynı zamanda bu tür şeylerin kin ve nefreti derinleştirdiği için bunlara karşıyız. Okullarda böyle şeyin olmasına asla izin vermeyiz. Kadrolu öğretmen de olsa aynı soruşturmayı yapıp, gerekli cezası neyse verirdik" dedi.

besiktas-formasi-cigneyen-ogretmen-ozur-diledi-istifa-etti_1243_dhaphoto2

Sevişme sahneleri dizinin önüne geçtiSevişme sahneleri dizinin önüne geçti
FIFA, Drahşan Arda'yı kabul ettiFIFA, Drahşan Arda'yı kabul etti
Kashima Antlers yarı finaldeKashima Antlers yarı finalde
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş 80’inci Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi forma

En Çok Okunan Haberler

AK Parti Ankara adayı Mehmet Özhaseki'yle ilgili flaş iddia! Erdoğan: Hulusi Bey önerdi! Yanıldık

AK Parti Ankara adayı Mehmet Özhaseki'yle ilgili flaş iddia! Erdoğan: Hulusi Bey önerdi! Yanıldık

CHP'nin İstanbul, Ankara, Adana ve Antalya adayları belli oldu

CHP'nin İstanbul, Ankara, Adana ve Antalya adayları belli oldu

Burak Yılmaz'ın yeni adresi belli oldu

Burak Yılmaz'ın yeni adresi belli oldu

Ersun Yanal imzayı attı, Ali Koç'tan tarihi açıklama

Ersun Yanal imzayı attı, Ali Koç'tan tarihi açıklama

Ryan Babel'in menajeri Winnie Haatrecht: Beşiktaş ile anlaşamadık

Ryan Babel'in menajeri Winnie Haatrecht: Beşiktaş ile anlaşamadık

Oğuzhan Özyakup'un yeni takımını açıkladılar

Oğuzhan Özyakup'un yeni takımını açıkladılar

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Hafta sonu yapılabilecek en keyifli 5 ev aktivitesi

Hafta sonu yapılabilecek en keyifli 5 ev aktivitesi

Süper Lig'in eski yıldızları şimdi neredeler?

Süper Lig'in eski yıldızları şimdi neredeler?

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

Geleceğin yıldızı olmaya aday 60 genç yetenek

Geleceğin yıldızı olmaya aday 60 genç yetenek

Honduraslı futbolcu Oscar Sein Munguia Zelaya vurularak öldürüldü

Honduraslı futbolcu Oscar Sein Munguia Zelaya vurularak öldürüldü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Beşiktaş formasını çiğneyen öğretmen görevinden istifa etti!

Öğretmenden skandal hareket!

FIFA "İlk Kadın Hakem" olarak Drahşan Arda'yı kabul etti

FIFA, Drahşan Arda'yı kabul etti

Kashima Antlers 3 - 2 Guadalajara

Kashima Antlers yarı finalde

Mohamed Sissoko: Türkiye'den teklifler aldım

Sissoko'dan teklif itirafı

Celtic'in yıldızı Leigh Griffiths kariyerine ara verdi

Griffiths kariyerine ara verdi

Genç futbolcu hayatını kaybetti!

Genç futbolcu hayatını kaybetti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.