Beşiktaş forvet için resmi teklif yaptı

Forvet transferi konusunda çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'tan açıklama geldi. Siyah beyazlı takımın transferden sorumlu yönetim kurulu üyesi Erdal Torunoğulları forvet transferi konusunda açıklama yaptı.

"KALİNİC İÇİN RESMİ TEKLİF YAPTIK"

NTV'ye konuşan Erdal Torunoğulları, "Kalinic, Ze Luis, Aboubakar ve Cisse gündemimizde olan futbolcular. Kalinic için Atletico Madrid'e teklifimizi yaptık. Ze Luis ve Cisse de transfer listemizde bulunuyor. Bu isimlerden hangisini kadromuza katacağımızı henüz söyleyemem.

En iyi şartlarda, en doğru ismi tranfser etmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

"ABOUBAKAR'I RENCİDE ETMEK İSTEMİYORUZ"

Aboubakar ile görüştüklerini doğrulayan spor adamı, "Aboubakar Porto'dan bedelsiz ayrılabilir. Kendisi ile görüştük. Eğer Aboubakar'da karar kılarsak, her futbolcu için uyguladığımız sağlık kontrollerinden geçecek. Aboubakar'a sakatlığı devam ediyor gibi davranıp onu rencide etmek istemiyoruz" dedi.

Öte yandan Kamerunlu futbolcu yaşadığı diz sakatlığı sebebiyle son 2 sezonda 21 maça çıkıp 6 gol atmıştı.

