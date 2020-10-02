Beşiktaş, Fransız sağ bek Valentin Rosier'i 1 yıllığına kiraladı

Beşiktaş, Sporting Lizbon'da forma giyen sağ bek Valentin Rosier'ı 1 yıllığına kiraladı.Kiralama bedeli ile birlikte oyuncunun toplam ücreti toplam 1 milyon Euro olacak.
Valentin Rosier, 19 Ağustos 1996 yılında Fransa'da doğdu. Sağ bek pozisyonunda görev alan futbolcu 1.74 boyunda. 24 yaşındaki oyuncu kariyerinde Rodez AF, Dijon ve Sporting Lizbon takımlarının formasını giydi. Tecrübeli isim 2019 yılında 5 milyon Euro karşılığında Sporting Lizbon'a transfer oldu. Kariyerinde 77 maça çıkan ve 7 asist kaydeden Rosier'in kulübüyle olan sözleşmesi 2024 yılına kadar devam ediyor. Fransa U21 Milli Takımı'nın formasını 2 kez terleten Valentin Rosier'in güncel piyasa değeri ise 4 milyon Euro.
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