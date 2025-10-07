SPOR

Beşiktaş GAİN Basketbol EuroCup'da London Lions'ı rahat geçti!

Basketbol BKT Avrupa Kupası B Grubu ikinci hafta maçında Beşiktaş GAİN, ağırladığı İngiltere'nin London Lions takımını 99-73 yendi.

Basketbol EuroCup B Grubunun ikinci haftasında Beşiktaş GAİN, evinde ağırladığı İngiltere'nin London Lions takımını 99-73'lük skorla geçti.

Siyah-beyazlı ekip, bu sonuçla grupta ilk galibiyetini aldı. London Lions ise ikinci yenilgisini yaşadı.

Basketbol: BKT Avrupa Kupası

  • Beşiktaş GAİN: 99 - London Lions: 73
    Salon: BJK GAİN Spor Kompleksi

Hakemler: Ioannis Foufis (Yunanistan), Milos Koljensic (Karadağ), Nick van den Broeck (Belçika)

Beşiktaş GAİN: Berk Uğurlu 12, Mathews 5, Anthony Brown 7, Vitto Brown 16, Zizic 17, Dotson 11, Kamagate 9, Yiğit Arslan 11, Lemar 11, Canberk Kuş

London Lions: Scott 13, Johnathan Williams 4, Rai 2, Phillip 12, Mcgusty 7, Adamu 14, Soluade, Fiyati 7, Lukosiunas 3, Deane Williams 8, Goodwin 3

  1. Periyot: 26-15

Devre: 50-37

  1. Periyot: 74-53

Beş faulle çıkan: 35.42 Johnathan Williams (London Lions)Bu içerik Burak Kavuncu tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Basketbol Beşiktaş GAİN Basketbol EuroCup
