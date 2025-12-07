SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray

Gündem sarsıldı! Kaya Çilingiroğlu'ndan Okan Buruk'a zehir zemberek sözler: "Merhaba demem, selam vermem!"

Spor dünyası bu kavgayı konuşuyor! Ünlü yorumcu Kaya Çilingiroğlu, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'u topa tuttu. Buruk'un Fenerbahçe camiasına saygısızlık yaptığını savunan Çilingiroğlu, canlı yayında açtı ağzını yumdu gözünü. "Ona merhaba demem" diyerek Okan Buruk'a rest çeken Çilingiroğlu'nun açıklamaları sosyal medyada infial yarattı. İşte iplerin koptuğu o sert ifadeler...

Gündem sarsıldı! Kaya Çilingiroğlu'ndan Okan Buruk'a zehir zemberek sözler: "Merhaba demem, selam vermem!"
Emre Şen

Süper Lig'de tansiyon hiç düşmezken, saha dışındaki polemiklere bir yenisi daha eklendi. Dobra yorumlarıyla bilinen Kaya Çilingiroğlu, katıldığı televizyon programında Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'u hedef tahtasına koydu. Çilingiroğlu'nun hedefinde, Buruk'un rakip takımlara ve taraftarlara yönelik tutumu vardı.

"OKAN BURUK RAKİP CAMİALARA SAYGISIZLIK YAPIYOR!"

Kaya Çilingiroğlu, Okan Buruk'un davranışlarının kabul edilemez olduğunu vurgulayarak çok sert eleştirilerde bulundu. Başarılı teknik adamın sadece kendi takımına odaklanmak yerine rakip camiaları hedef aldığını savunan Çilingiroğlu, özellikle Fenerbahçe ile yaşanan gerilimlere değindi.

Çilingiroğlu açıklamasında, "Okan Buruk rakip camialara da saygısızlık yapıyor! O gün canını zor kurtarmışsa, bütün Fenerbahçe camiasına küfür ediyor. Ne yaptı Fenerbahçe taraftarı sana?" diyerek Buruk'un tavrını eleştirdi.

"ONA MERHABA DEMEM, SELAM VERMEM!"

Eleştirilerinin dozunu artıran ünlü yorumcu, Okan Buruk ile olan kişisel ilişkisine de son noktayı koyduğunu açıkladı. Buruk'un bu tavırları nedeniyle kendisine mesafe koyduğunu belirten Çilingiroğlu, "Ben Okan Buruk’a merhaba demem, selam vermem!" ifadelerini kullandı.

Kaya Çilingiroğlu'nun bu sert çıkışı, hem Galatasaray hem de Fenerbahçe cephesinde geniş yankı uyandırırken, sosyal medyada da günün en çok konuşulan konuları arasına girdi.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Lando Norris, Formula 1’in yeni şampiyonu!Lando Norris, Formula 1’in yeni şampiyonu!
Dünya bu takası konuşuyor! Guardiola Arda Güler için "En İyisini" feda etti: Real Madrid'den jet yanıtDünya bu takası konuşuyor! Guardiola Arda Güler için "En İyisini" feda etti: Real Madrid'den jet yanıt
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Okan Buruk Kaya Çilingiroğlu galatasaray
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Türkiye açık açık tarih verdi: 'Son 25 gün'

Türkiye açık açık tarih verdi: 'Son 25 gün'

Kar, sağanak yağış ve fırtına! Meteoroloji'den İstanbul dahil 22 il için sarı kodlu uyarı

Kar, sağanak yağış ve fırtına! Meteoroloji'den İstanbul dahil 22 il için sarı kodlu uyarı

Fenerbahçe'nin puan kaybının suçlusu ilan edildi: "Derhal kadro dışı bırakın"

Fenerbahçe'nin puan kaybının suçlusu ilan edildi: "Derhal kadro dışı bırakın"

Gözaltı haberleri sonrası önce paylaştı sonra hesabını kapattı

Gözaltı haberleri sonrası önce paylaştı sonra hesabını kapattı

100 haneli köyde 72 yıldır bu iş yapılıyor!

100 haneli köyde 72 yıldır bu iş yapılıyor!

Altından sonra sıra onda 'Alanlar 2 kat arttı! İşin ilginci' deyip açıkladı

Altından sonra sıra onda 'Alanlar 2 kat arttı! İşin ilginci' deyip açıkladı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.