Gündem sarsıldı! Kaya Çilingiroğlu'ndan Okan Buruk'a zehir zemberek sözler: "Merhaba demem, selam vermem!"

Süper Lig'de tansiyon hiç düşmezken, saha dışındaki polemiklere bir yenisi daha eklendi. Dobra yorumlarıyla bilinen Kaya Çilingiroğlu, katıldığı televizyon programında Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'u hedef tahtasına koydu. Çilingiroğlu'nun hedefinde, Buruk'un rakip takımlara ve taraftarlara yönelik tutumu vardı.

"OKAN BURUK RAKİP CAMİALARA SAYGISIZLIK YAPIYOR!"

Kaya Çilingiroğlu, Okan Buruk'un davranışlarının kabul edilemez olduğunu vurgulayarak çok sert eleştirilerde bulundu. Başarılı teknik adamın sadece kendi takımına odaklanmak yerine rakip camiaları hedef aldığını savunan Çilingiroğlu, özellikle Fenerbahçe ile yaşanan gerilimlere değindi.

Çilingiroğlu açıklamasında, "Okan Buruk rakip camialara da saygısızlık yapıyor! O gün canını zor kurtarmışsa, bütün Fenerbahçe camiasına küfür ediyor. Ne yaptı Fenerbahçe taraftarı sana?" diyerek Buruk'un tavrını eleştirdi.

"ONA MERHABA DEMEM, SELAM VERMEM!"

Eleştirilerinin dozunu artıran ünlü yorumcu, Okan Buruk ile olan kişisel ilişkisine de son noktayı koyduğunu açıkladı. Buruk'un bu tavırları nedeniyle kendisine mesafe koyduğunu belirten Çilingiroğlu, "Ben Okan Buruk’a merhaba demem, selam vermem!" ifadelerini kullandı.

Kaya Çilingiroğlu'nun bu sert çıkışı, hem Galatasaray hem de Fenerbahçe cephesinde geniş yankı uyandırırken, sosyal medyada da günün en çok konuşulan konuları arasına girdi.