Beşiktaş-Galatasaray derbisini Fırat Aydınus yönetecek

Süper Lig'de yapılacak 10. hafta maçlarında görev alacak hakemler belli oldu.
Haftanın öne çıkan karşılaşması Beşiktaş-Galatasaray derbisinde Fırat Aydınus'un düdük çalacağı bildirildi.
Fırat Aydınus'un Beşiktaş - Galatasaray karnesi
Fırat Aydınus, daha önce Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanan 8 derbi karşılaşmasında görev yaptı.
Galatasaray, Fırat Aydınus'un yönettiği derbilerde 5 kez sahadan galibiyetle ayrıldı. Beşiktaş, Aydınus yönetiminde 2 kez kazandı. 1 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 10. haftanın maçlarını yönetecek hakemler şöyle:
22 Ekim Cuma:
20.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Altay: Yasin Kol
23 Ekim Cumartesi:
13.30 Çaykur Rizespor-Kasımpaşa: Hüseyin Göçek
16.00 Gaziantep FK-GZT Giresunspor: Tugay Kaan Numanoğlu
16.00 İttifak Holding Konyaspor-Yukatel Kayserispor: Sarper Barış Saka
19.00 Göztepe-Trabzonspor: Atilla Karaoğlan
24 Ekim Pazar:
13.30 VavaCars Fatih Karagümrük-Atakaş Hatayspor: Halis Özkahya
16.00 Fraport TAV Antalyaspor-Medipol Başakşehir: Yaşar Kemal Uğurlu
16.00 Demir Grup Sivasspor-Adana Demirspor: Bahattin Şimşek
19.00 Fenerbahçe-Aytemiz Alanyaspor: Halil Umut Meler
25 Ekim Pazartesi:
20.00 Beşiktaş-Galatasaray: Fırat Aydınus
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