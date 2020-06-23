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Beşiktaş, Galatasaray'ın da istediği Trezeguet'nin peşinde

GALATASARAY HABERLERİ  | 23.06.2020 15:14 | Son Güncelleme

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, çok konuşulacak bir transfere imza atmak istiyor. Siyah-Beyazlılar, uzun süredir Galatasaray'ın da peşinde olduğu Trezeguet'yi kadrosuna katmak için çalışmalara başladı. Aston Villa'da forma giyen Mısırlı yıldız, Kartal'ın transfer listesinin ilk sırasında yer alıyor.

Yaşadığı mali sorunlar bir kenara transferde de önemli isimleri kadrosuna katarak büyük bir ivme yakalamak isteyen Beşiktaş'ın sürpriz bir ismin peşinde olduğu ifade edildi.

LİSTENİN 1 NUMARASINDA TREZEGUET VAR

Yapacağı transferlerle gelecek sezon şampiyonluğa ulaşmak isteyen Beşiktaş'ın listesindeki 1 numaralı isim belli oldu.

Arap medyasında yer alan habere göre Beşiktaş, daha önce Süper Lig ekibi Kasımpaşa'da forma giyen ve şu anda İngiltere Premier Lig ekibi Aston Villa'nın oyuncusu olan Mahmoud Trezeguet'i kadrosuna dahil etmek istiyor.

Siyah beyazlılar, Trezeguet transferiyle beraber çok yönlü orta saha sıkıntısını çözmek isterken gelecek sezon kurulacak kadronun zirveye oynaması isteniyor.

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
ne ile ödeyecekler? bjk battı, elindeki oyuncuların maaşlarını odesinler.
Fenerbahçe ninde Beşiktaş ında iki yakası bir araya gelmesin hep sürünsün İnşallah... bu alemde adam biziz kralı da biziz... GALATASARAY herşeyin ve herkesin hakkından gelir merak etmeyin
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