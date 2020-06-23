Beşiktaş, Galatasaray'ın da istediği Trezeguet'nin peşinde

Yaşadığı mali sorunlar bir kenara transferde de önemli isimleri kadrosuna katarak büyük bir ivme yakalamak isteyen Beşiktaş'ın sürpriz bir ismin peşinde olduğu ifade edildi.

LİSTENİN 1 NUMARASINDA TREZEGUET VAR

Yapacağı transferlerle gelecek sezon şampiyonluğa ulaşmak isteyen Beşiktaş'ın listesindeki 1 numaralı isim belli oldu.

Arap medyasında yer alan habere göre Beşiktaş, daha önce Süper Lig ekibi Kasımpaşa'da forma giyen ve şu anda İngiltere Premier Lig ekibi Aston Villa'nın oyuncusu olan Mahmoud Trezeguet'i kadrosuna dahil etmek istiyor.

Siyah beyazlılar, Trezeguet transferiyle beraber çok yönlü orta saha sıkıntısını çözmek isterken gelecek sezon kurulacak kadronun zirveye oynaması isteniyor.

