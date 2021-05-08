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Beşiktaş, Galatasaray maçında nasıl şampiyon olur?

08.05.2021 18:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş, Süper Lig’in 40. haftasında yarın Galatasaray’la deplasmanda karşı karşıya gelecek. Son 3 haftaya girilirken heyecanın yoğun şekilde yaşandığı Süper Lig’de sezonun düğümü bu hafta çözülebilir. Peki, Beşiktaş, Galatasaray maçında nasıl şampiyon olur? İşte detaylar...

Beşiktaş, Galatasaray maçında nasıl şampiyon olur?

Süper Lig’de sezonun son derbisi Türk Telekom Stadı’nda saat 20.30’da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Ligde oynadığı son maçta sezonun en farklı galibiyetine imza atarak Atakaş Hatayspor’u 7-0 mağlup eden siyah-beyazlı ekip 25 galibiyet, altışar beraberlik ve yenilgiyle 81 puan toplayarak lider durumda bulunuyor. Şampiyonluk yarışında iddiasını sürdüren Galatasaray ise 23 galibiyet, 8 yenilgi, 6 beraberlik ve 75 puanla puan cetvelinin 3’üncü basamağında yer alıyor.

BEŞİKTAŞ NASIL ŞAMPİYON OLUR?

Son 3 haftaya girilirken heyecanın yoğun şekilde yaşandığı Süper Lig’de sezonun düğümü bu hafta çözülebilir. Siyah-beyazlılar derbide Galatasaray’ı yener, ikinci sıradaki Fenerbahçe de MKE Ankaragücü deplasmanında puan kaybederse Beşiktaş, Türk Telekom Arena’dan şampiyon ayrılacak. Fenerbahçe’nin başkentte yenilmesi halinde Beşiktaş’ın derbiden alacağı 1 puan da siyah-beyazlı ekibi sezonun şampiyonu yapacak.

ABOUBAKAR VE N'KOUDOU YOK

Siyah-beyazlılarda Galatasaray derbisi öncesi Vincent Aboubakar ve Georges-Kevin Nkoudou’nun durumu belirsizliğini koruyordu.

Bir süredir sakatlığı devam eden Aboubakar kendi programı dahilinde çalışsa da derbide forma giymesi halinde sakatlığının nüksetmesi ihtimali teknik heyeti düşündürüyordu. Hatayspor maçının ilk yarısında sakatlanan Nkoudou’nun ise son antrenmandan sonra yapılacak değerlendirmeyle yarın forma giyip giymeyeceği belli oldu. İki futbolcu da dev maçta forma giyemeyecek.

Siyah-beyazlı ekipte bu iki futbolcunun yanı sıra Cenk Tosun, Oğuzhan Özyakup ve Ajdin Hasic ve Bernard Mensah’ın da sakatlığı bulunuyor.

4 FUTBOLCU SINIRDA

Beşiktaş’ta oynanacak müsabaka öncesi 4 futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Siyah-beyazlı ekipte Cyle Larin, Atiba Hutchinson, Dorukhan Toköz ve Adem Ljajic’in üçer sarı kartı bulunuyor. Bu oyuncular derbide sarı kart gördükleri takdirde cezalı duruma düşecek ve Fatih Karagümrük maçında forma giyemeyecek.

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