Beşiktaş, Gaziantep FK karşısında rövanşı aldı

Sezona kötü bir giriş yapan Beşiktaş, ligin ilk haftalarında Konyaspor, Gençlerbirliği ve Gaziantep FK karşısında aldığı mağlubiyetlerle alt sıralara gerilemişti.
Ancak siyah-beyazlılar, Gaziantep yenilgisinin ardından iyi bir çıkış yakalayarak üst üste galibiyetlerle sezonun ilk yarısını lider tamamlamıştı. Ligin ikinci yarısına Trabzonspor yenilgisi ve Antalyaspor beraberliğiyle başlayan Sergen Yalçın’ın ekibi, sonrasında çıktığı 5 maçta 15 puan toplayarak yeniden zirveye çıktı. Beşiktaş bu periyotta ilk yarıda mağlup olduğu rakiplerinden de rövanşı aldı.
KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: İHA
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