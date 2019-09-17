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Bir başvuru da Beşiktaş'tan! Kural hatası...

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 17.09.2019 19:19 | Son Güncelleme

Gazişehir Gaziantep deplasmanında 3-2 mağlup olan Beşiktaş, karşılaşmada kural hatası olduğu gerekçesiyle TFF'ye maçın yeniden oynanması için başvuruda bulunacak.

Bir başvuru da Beşiktaş'tan! Kural hatası...

Beşiktaş, Gazişehir Gaziantep maçında kural hatası olduğu gerekçesiyle TFF'ye başvuruda bulunacak.

Karşılaşmanın henüz başında Vida'nın kırmızı kart gördüğü ve Gazişehir'in penaltıdan gol bulduğu pozisyonda taç atışının nizami olmadığını gerekçe gösteren Beşiktaş, Kayode'nin de hakaretten sevk edilmesine karşın sportmenliğe aykırı hareketten ceza alması nedeniyle de itirazda bulunacak.

Bilindiği gibi Kayode hakaretten PFDK'ya sevk edilmişti. Hakeme hakaretin alt sınırı 3 maç olurken sportmenliğe aykırı hareketten ceza almış ve bu cezayı hazırlık maçında aldığı için Beşiktaş'a karşı forma giymişti. Kayode, 3 maç ceza alması halinde Beşiktaş'a karşı forma giyemeyecekti ancak alt sınırdan ceza alması nedeniyle, ceza tayinine yer olmadığı kararı verilmişti.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Gazişehir Gaziantep tff kural hatası

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Okuyucu Yorumları 14 yorum
her yenilen itiraz etsin artık ????????????????????
Bu kadar ucuz olmayın yenildiyseniz hazmetmeyi bilin sanki sonuca etki etmiş bir kural hatası var
bunlar kendilerini iyice mahalle takımına çevirdi. utanma da yok.
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