Beşiktaş geçmişini aratıyor

UEFA Avrupa Ligi I Grubu 3. haftasında Genk'e evinde 4-2 mağlup olan Beşiktaş, Avrupa'da geçmişini aratıyor. Şenol Güneş yönetiminde geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde önemli başarılara imza atıp, grubunu yenilgisiz lider tamamlayarak bir üst tura yükselen Beşiktaş, bu sezon istediği sonuçları alamıyor. Bu sezonki uluslararası macerasına UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turundan başlayan siyah-beyazlı ekip, 3 haftası geride kalan grup maçlarında şu ana kadar sadece 1 kez kazanabildi. Avrupa'daki son iki maçında mağlup olan Beşiktaş, 3 puanla son sırada yer alıyor.

Rekorlar kırmıştı

Geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde elde ettiği sonuçlarla Türk takımları arasında en başarılı ekip olan siyah-beyazlılar, grubunu yenilgisiz lider tamamlamıştı. Beşiktaş, söz konusu sezonda 8 karşılaşmadan 4 galibiyet, ikişer beraberlik ve yenilgiyle ayrıldı. Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde özellikle grup mücadelesindeki performansıyla Türk futbol tarihine geçti. Gruptan yenilgisiz ve lider çıkan ilk Türk takımı unvanını elde eden siyah-beyazlılar, grupta en fazla puan toplayan ve en fazla gol atan takım rekorlarını da kırmıştı.