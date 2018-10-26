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Beşiktaş geçmişini aratıyor

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 26.10.2018 14:25 | Son Güncelleme

UEFA Avrupa Ligi'nde Genk'e 4-2 mağlup olan siyah-beyazlı takım, Avrupa'da rekorlar kırdığı geçen sezonun gerisinde kaldı.

Beşiktaş geçmişini aratıyor

UEFA Avrupa Ligi I Grubu 3. haftasında Genk'e evinde 4-2 mağlup olan Beşiktaş, Avrupa'da geçmişini aratıyor. Şenol Güneş yönetiminde geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde önemli başarılara imza atıp, grubunu yenilgisiz lider tamamlayarak bir üst tura yükselen Beşiktaş, bu sezon istediği sonuçları alamıyor. Bu sezonki uluslararası macerasına UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turundan başlayan siyah-beyazlı ekip, 3 haftası geride kalan grup maçlarında şu ana kadar sadece 1 kez kazanabildi. Avrupa'daki son iki maçında mağlup olan Beşiktaş, 3 puanla son sırada yer alıyor.

Rekorlar kırmıştı

Geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde elde ettiği sonuçlarla Türk takımları arasında en başarılı ekip olan siyah-beyazlılar, grubunu yenilgisiz lider tamamlamıştı. Beşiktaş, söz konusu sezonda 8 karşılaşmadan 4 galibiyet, ikişer beraberlik ve yenilgiyle ayrıldı. Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde özellikle grup mücadelesindeki performansıyla Türk futbol tarihine geçti. Gruptan yenilgisiz ve lider çıkan ilk Türk takımı unvanını elde eden siyah-beyazlılar, grupta en fazla puan toplayan ve en fazla gol atan takım rekorlarını da kırmıştı.

Süper Lig'de de sıkıntılı

Spor Toto Süper Lig'e Akhisarspor'u mağlup ederek başlayan siyah-beyazlı takım, geçen sezonun 9 haftasındaki performansını tekrar etti. Beşiktaş geçen sezon olduğu gibi 2018-2019 sezonun ilk 9 haftasında da 4 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyet sonunda 15 puan toplayabildi.

Son 4 resmi maçını kazanamadı

Ligde ve Avrupa'da büyük düşüş yaşayan Beşiktaş, son 4 resmi karşılaşmada galibiyet alamadı. Siyah-beyazlı takım bu süreçte ligde Atiker Konyaspor ile 2-2 berabere kalırken, Göztepe'ye 2-0 mağlup oldu. Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde ise Malmö'ye 2-0, Genk'e de 4-2 yenildi. Siyah-beyazlı ekip ayrıca geride kalan 6 karşılaşmada sadece 1 kez kazanabildi. Söz konusu maçlarda ligde sadece Kayserispor'u yenebilen Beşiktaş, 2 beraberlik ve 3 yenilgi aldı.

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Anahtar Kelimeler:
UEFA Avrupa Ligi genk avrupa şenol güneş

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Takım
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Okuyucu Yorumları 5 yorum
Dibi gördü bunlar da tıpkı Fb gibi. Darısı ConCon'un başına.
Çok fazla aramalarına gerek yok eski 3. olduğu günlere geri dönüyorlar :D :D
Defans sağlam olsaydı, %99 Beşiktaş oyunu alırdı. %1 kaybederdi
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