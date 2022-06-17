Beşiktaş, Gedson Fernandes transferini resmen açıkladı! Galatasaraylıları çıldırtan detay...

Beşiktaş'ın, devre arasında transfer döneminde kadrosuna kattığı ve temmuz ayında Gedson Fernandes için bir paylaşım yapıldı.
Siyah-beyazlılardan, Portekizli futbolcu için paylaşılan video, Gedson'un, "Önümüzdeki haftayı bekleyin" sözleri yer aldı.
Gedson Fernandes, Beşiktaş'ın devre arasındaki transferinin ardından ligin ikinci yarısında Çaykur Rizespor forması giymişti.
???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ⏳???? pic.twitter.com/F0Kj1HYH7S— Beşiktaş JK (@Besiktas) June 17, 2022
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