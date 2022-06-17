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Beşiktaş, Gedson Fernandes transferini resmen açıkladı! Galatasaraylıları çıldırtan detay...

17.06.2022 19:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş, Benfica'dan kadrosuna kattığı Gedson Fernandes için bir paylaşım yaptı. Videoyu tam 19.05'te paylaşan siyah-beyazlılar, Galatasaray taraftarını bir hayli kızdırdı.

Beşiktaş, Gedson Fernandes transferini resmen açıkladı! Galatasaraylıları çıldırtan detay...
Gedson Fernandes

Gedson Fernandes

POR Portekiz
Yaş: 23 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Çaykur Rizespor
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Beşiktaş'ın, devre arasında transfer döneminde kadrosuna kattığı ve temmuz ayında Gedson Fernandes için bir paylaşım yapıldı.

Siyah-beyazlılardan, Portekizli futbolcu için paylaşılan video, Gedson'un, "Önümüzdeki haftayı bekleyin" sözleri yer aldı.

Gedson Fernandes, Beşiktaş'ın devre arasındaki transferinin ardından ligin ikinci yarısında Çaykur Rizespor forması giymişti.


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Beşiktaş Futbol Kulübü Galatasaray Futbol Kulübü Gedson Fernandes
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