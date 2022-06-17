Beşiktaş, Gedson Fernandes transferini resmen açıkladı! Galatasaraylıları çıldırtan detay...

Beşiktaş'ın, devre arasında transfer döneminde kadrosuna kattığı ve temmuz ayında Gedson Fernandes için bir paylaşım yapıldı.

Siyah-beyazlılardan, Portekizli futbolcu için paylaşılan video, Gedson'un, "Önümüzdeki haftayı bekleyin" sözleri yer aldı.

Gedson Fernandes, Beşiktaş'ın devre arasındaki transferinin ardından ligin ikinci yarısında Çaykur Rizespor forması giymişti.



