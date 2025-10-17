Beşiktaş-Gençlerbirliği maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

Süper Lig’de son hafta Galatasaray ile deplasmanda 1-1 berabere kalarak ezeli rakibine yenilmeyen siyah beyazlılar evinde Gençlerbirliği’ni yenerek forma grafiğini devam ettirmek istiyor. Ligdeki kötü gidişatına dur demek isteyen Gençlerbirliği ise son 3 maçında mağlubiyet yaşamazken, bu maçtan da puan veya puanlarla ayrılmak istiyor. Peki maç saat kaçta başlayacak? Taraftarlar maçı hangi kanaldan seyredebilecek? Tüm soruların cevabı haberimizde…