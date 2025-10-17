SPOR

Beşiktaş-Gençlerbirliği maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

Süper Lig’de Sergen Yalçın’ın gelişi ile birlikte form grafiğinde yükseliş oluşan Beşiktaş ile ligde sadece 1 galibiyeti bulunan Gençlerbirliği karşı karşıya gelecek. İki takımında galibiyet aradığı bu müsabaka öncesi Beşiktaş 6.sırada yer alırken, Ankara ekibi Gençlerbirliği ise 14.sırada yer alıyor. Peki Tüpraş stadyumunda oynanacak Beşiktaş-Gençlerbirliği mücadelesi saat kaçta başlayacak? Hangi kanaldan yayınlanacak? İşte maça dair tüm detaylar…

Burak Kavuncu

Süper Lig’de son hafta Galatasaray ile deplasmanda 1-1 berabere kalarak ezeli rakibine yenilmeyen siyah beyazlılar evinde Gençlerbirliği’ni yenerek forma grafiğini devam ettirmek istiyor. Ligdeki kötü gidişatına dur demek isteyen Gençlerbirliği ise son 3 maçında mağlubiyet yaşamazken, bu maçtan da puan veya puanlarla ayrılmak istiyor. Peki maç saat kaçta başlayacak? Taraftarlar maçı hangi kanaldan seyredebilecek? Tüm soruların cevabı haberimizde…

MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş-Gençlerbirliği maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? 1

Beşiktaş'ın Muhtemel İlk 11'i : Mert Günok - Jonas Svensson - Tiago Djalo - Emirhan Topçu - Rıdvan Yılmaz - Wilfred Ndidi - Orkun Kökçü - Rafa Silva - Cengiz Ünder - Vaclav Cerny - Tammy Abraham

Gençlerbirliği'nin Muhtemel İlk 11'i : Erhan Erentürk - Thalisson - Zuzek - Goutas - Pereira - Abdurrahim Dursun - Göktan Gürpüz - Dele Bashiru - Oğulcan Ülgün - Henry Onyekuru - Niang

EKSİK VE CEZALILAR

Beşiktaş-Gençlerbirliği maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? 2

Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ta iç sahada oynanacak Gençlerbirliği maçı öncesi Gökhan Sazdağı sarı kart cezalısı, Demir Ege Tiknaz ve El Bilal Touré de sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek.

Beşiktaş-Gençlerbirliği maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? 3

Gençlerbirliği'nde ise Emirhan Ünal, Ensar Kemaloğlu, Dal Varesanovic, Moussa Kyabou, Peter Etebo, Abdullah Şahindere sakatlığı sebebiyle forma giyemezken, Sékou Koïta ise kırmıız kart cezalısı olduğundan karşılaşmada yer alamayacak.

UDUOKHAI KART SINIRINDA

Beşiktaş-Gençlerbirliği maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? 4

Beşiktaş'ta ligde üç sarı kartı bulunan stoper Felix Uduokhai, Gençlerbirliği maç öncesinde ceza sınırında yer alıyor. Uduokhai bu maçta sarı kart görmesi halinde siyah beyazlıların Konyaspor deplasmanında forma giyemeyecek.

ANKARA EKİBİNDE YENİ BAŞKAN GÖREVE GELDİ!

Beşiktaş-Gençlerbirliği maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? 5

Gençlerbirliği cephesinde kısa bir süre önce bir başkan değişimi yaşandı. Yeni başkanla birlikte çıkış arayışında olan kırmızı-siyahlılar, deplasmandan puanla dönerek Süper Lig’de yeniden ivme yakalamayı hedefliyor. Ankara ekibi, Beşiktaş karşısında dirençli bir performans sergilemek istiyor.

95. RANDEVU!

Beşiktaş ile Gençlerbirliği ligde 95. kez karşılaşacak. İki takım arasında geride kalan lig maçlarından 54'ünü Beşiktaş kazandı, Gençlerbirliği 9 kez galip gelirken, 32 maçsa beraberlikle sonuçlandı.

