Beşiktaş-Gençlerbirliği maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

Süper Lig’de son hafta Galatasaray ile deplasmanda 1-1 berabere kalarak ezeli rakibine yenilmeyen siyah beyazlılar evinde Gençlerbirliği’ni yenerek forma grafiğini devam ettirmek istiyor. Ligdeki kötü gidişatına dur demek isteyen Gençlerbirliği ise son 3 maçında mağlubiyet yaşamazken, bu maçtan da puan veya puanlarla ayrılmak istiyor. Peki maç saat kaçta başlayacak? Taraftarlar maçı hangi kanaldan seyredebilecek? Tüm soruların cevabı haberimizde…
Beşiktaş'ın Muhtemel İlk 11'i : Mert Günok - Jonas Svensson - Tiago Djalo - Emirhan Topçu - Rıdvan Yılmaz - Wilfred Ndidi - Orkun Kökçü - Rafa Silva - Cengiz Ünder - Vaclav Cerny - Tammy Abraham
Gençlerbirliği'nin Muhtemel İlk 11'i : Erhan Erentürk - Thalisson - Zuzek - Goutas - Pereira - Abdurrahim Dursun - Göktan Gürpüz - Dele Bashiru - Oğulcan Ülgün - Henry Onyekuru - Niang
Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ta iç sahada oynanacak Gençlerbirliği maçı öncesi Gökhan Sazdağı sarı kart cezalısı, Demir Ege Tiknaz ve El Bilal Touré de sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek.
Gençlerbirliği'nde ise Emirhan Ünal, Ensar Kemaloğlu, Dal Varesanovic, Moussa Kyabou, Peter Etebo, Abdullah Şahindere sakatlığı sebebiyle forma giyemezken, Sékou Koïta ise kırmıız kart cezalısı olduğundan karşılaşmada yer alamayacak.
Beşiktaş'ta ligde üç sarı kartı bulunan stoper Felix Uduokhai, Gençlerbirliği maç öncesinde ceza sınırında yer alıyor. Uduokhai bu maçta sarı kart görmesi halinde siyah beyazlıların Konyaspor deplasmanında forma giyemeyecek.
Gençlerbirliği cephesinde kısa bir süre önce bir başkan değişimi yaşandı. Yeni başkanla birlikte çıkış arayışında olan kırmızı-siyahlılar, deplasmandan puanla dönerek Süper Lig’de yeniden ivme yakalamayı hedefliyor. Ankara ekibi, Beşiktaş karşısında dirençli bir performans sergilemek istiyor.
Beşiktaş ile Gençlerbirliği ligde 95. kez karşılaşacak. İki takım arasında geride kalan lig maçlarından 54'ünü Beşiktaş kazandı, Gençlerbirliği 9 kez galip gelirken, 32 maçsa beraberlikle sonuçlandı.
