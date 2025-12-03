SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası'nda İstanbulspor Sarıyer'i farklı geçerek gruplara kaldı!

Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçında İstanbulspor, sahasında karşılaştığı Sarıyer’i 6-0 mağlup ederek adını gruplara yazdırdı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda İstanbulspor Sarıyer'i farklı geçerek gruplara kaldı!

Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu

Hakemler: Erdem Mertoğlu, Samet Özkul, Kerem Kalkan

İstanbulspor: Alp Tutar, Yunus Bahadır (Alieu Cham dk. 75), Duran Şahin, İzzet Ali Erdal, Duhaney (Enver Cenk Şahin dk. 75), İsa Dayaklı, Vefa Temel (Demir Mermerci dk. 60), David Sambissa, Ömer Faruk Duymaz (Türker Yılmaz dk. 82), Mendy Mamadou, Krstovski (Mustafa Sol dk. 46)

Yedekler: Mücahit Serbest, Berat Bozkuş, Furkan Ciftci, Demir Mermerci, Ertuğrul Sandıkcı, Mustafa Sol, Onuralp Çalışkan

Ziraat Türkiye Kupası nda İstanbulspor Sarıyer i farklı geçerek gruplara kaldı! 1

Sarıyer: Furkan Onur Akyüz, Oğuzhan Yılmaz, Fethi Özer, Metehan Mert, Eşref Korkmazoğlu, Muhammed Mert, Ozan Sol, Adrien Regattin (Tuncay Soyak dk. 76), Berkay Aydoğmuş, Dembele (Bartu Metin Ekşioğlu dk. 76), Eren Eker (Anıl Koç dk. 76)

Yedekler: Hüseyin Korkmaz, Mehmet Yüzbaşıoğlu, Enes Toklu, Hüseyin Kanat

Goller: Ömer Faruk Duymaz (dk. 2, 48 ve 75), Mendy Mamadou (dk. 9), Krstovski (dk. 45), Mustafa Sol (dk. 50) (İstanbulspor)
Sarı kart: David Sambissa (İstanbulspor)Kaynak: İHA   |   Bu içerik Burak Kavuncu tarafından yayına alınmıştır

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ziraat Türkiye Kupası'nda sürpriz! Sivasspor 2.Lig ekibine elendi...Ziraat Türkiye Kupası'nda sürpriz! Sivasspor 2.Lig ekibine elendi...
Yüksel Yıldırım G.Saray maçı öncesi duyurdu! ''F.Bahçe maçının diyeti...''Yüksel Yıldırım G.Saray maçı öncesi duyurdu! ''F.Bahçe maçının diyeti...''
Anahtar Kelimeler:
İstanbulspor Sarıyer son dakika türkiye kupası
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump böyle duyurdu! "Çok yakında başlıyor"

Trump böyle duyurdu! "Çok yakında başlıyor"

Büyükçekmece Adliyesi'ni sarsan olay! 146 milyon TL'lik altınları alarak yurt dışına kaçtı

Büyükçekmece Adliyesi'ni sarsan olay! 146 milyon TL'lik altınları alarak yurt dışına kaçtı

PFDK sevkleri açıklandı!

PFDK sevkleri açıklandı!

Güllü'nün ölümüyle ilgili şaşırtan bir iddia daha! "Evde bunun için yaşıyordu"

Güllü'nün ölümüyle ilgili şaşırtan bir iddia daha! "Evde bunun için yaşıyordu"

Aracı olan ödeyecek: 290 bin TL'yi bulan var! Sil baştan değişiyor

Aracı olan ödeyecek: 290 bin TL'yi bulan var! Sil baştan değişiyor

ŞOK'a Gillette tıraş bıçağı çeşitleri geliyor!

ŞOK'a Gillette tıraş bıçağı çeşitleri geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.