Ziraat Türkiye Kupası'nda İstanbulspor Sarıyer'i farklı geçerek gruplara kaldı!

Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu

Hakemler: Erdem Mertoğlu, Samet Özkul, Kerem Kalkan

İstanbulspor: Alp Tutar, Yunus Bahadır (Alieu Cham dk. 75), Duran Şahin, İzzet Ali Erdal, Duhaney (Enver Cenk Şahin dk. 75), İsa Dayaklı, Vefa Temel (Demir Mermerci dk. 60), David Sambissa, Ömer Faruk Duymaz (Türker Yılmaz dk. 82), Mendy Mamadou, Krstovski (Mustafa Sol dk. 46)

Yedekler: Mücahit Serbest, Berat Bozkuş, Furkan Ciftci, Demir Mermerci, Ertuğrul Sandıkcı, Mustafa Sol, Onuralp Çalışkan

Sarıyer: Furkan Onur Akyüz, Oğuzhan Yılmaz, Fethi Özer, Metehan Mert, Eşref Korkmazoğlu, Muhammed Mert, Ozan Sol, Adrien Regattin (Tuncay Soyak dk. 76), Berkay Aydoğmuş, Dembele (Bartu Metin Ekşioğlu dk. 76), Eren Eker (Anıl Koç dk. 76)

Yedekler: Hüseyin Korkmaz, Mehmet Yüzbaşıoğlu, Enes Toklu, Hüseyin Kanat

Goller: Ömer Faruk Duymaz (dk. 2, 48 ve 75), Mendy Mamadou (dk. 9), Krstovski (dk. 45), Mustafa Sol (dk. 50) (İstanbulspor)

Sarı kart: David Sambissa (İstanbulspor)