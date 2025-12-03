SPOR

Yüksel Yıldırım'dan Galatasaray maçı öncesi sert açıklama! ''Fenerbahçe maçının diyetini...''

Süper Lig'in 15.haftasında Galatasaray deplasmanına konuk olacak Samsunspor'da gözler bu maça çevrildi. Karadeniz temsilcisinde tek hedef 3 puanken, maç öncesinde Başkan Yüksel Yıldırım'dan olay yaratacak açıklamalar geldi. Yıldırım'ın ''Umarım Galatasaray maçında hakem kurbanı olmayız. Çünkü Galatasaray hakemlere çok yüklendi. Şimdi MHK, Fenerbahçe maçının diyetini Samsunspor maçında ödeyecek gibi geliyor'' sözleri günde damga vurdu.

Süper Lig'in 15.haftasında Galatasaray ile karşılaşacak olan Samsunspor'da Başkan Yüksel Yıldırım çarpıcı ifadeler kullandı. Yıldırım'ın ''Galatasaray'a bir acı da biz tattırmak istiyoruz. Galatasaray; geçen sene bizi döverek yendi.'' ifadeleri sosyal medyada gündem oldu. İşte açıklamaların tamamı...

''FENERBAHÇE MAÇININ DİYETİNİ...''

Yüksel Yıldırım dan Galatasaray maçı öncesi sert açıklama! Fenerbahçe maçının diyetini... 1

HT Spor'a konuşan Yüksel Yıldırım, ''Okan Buruk'a teşekkür ederim, Samsunspor'u ciddiye aldı. Galatasaray'ın çekindiği takımlardan bir tanesiyiz. Galatasaray; geçen sene bizi döverek yendi! Attıkları üçüncü gol fauldü! Halil Umut Meler penaltımızı da vermedi. Hakemlerle ilgili konuşsanız bile bir şey değişmiyor. Yasin Kol için biz de çıkıp konuştuk, şimdi peşine birkaç kulüp ve Galatasaray da eklendi. Oyunculara söylüyorum hakeme bakmadan maçı kazanacağız. Umarım Galatasaray maçında hakem kurbanı olmayız! MHK, Fenerbahçe maçının diyetini Samsunspor maçında ödeyecek gibi geliyor...

Maç başlamadan Galatasaray'ın hakem bakısı... Biz orada en iyi futbolumuzu oynayacağız. Karşımızda lider takım var ama bizim de bir duruşumuz ve oyun şeklimiz var. Ali Sami Yen'de ilk hedefimiz 3 puan! 3 puan alamazsak, 1 puan almalıyız. Eğer bunu yapamazsak sıralamada geriye düşeceğiz. Galatasaray'a bir acı da biz tattırmak istiyoruz. Gol yemezsek, Galatasaray'dan puan alırız." ifadelerini kullandı.

''UTANIYORUM'' DEDİ! TARAFTARA İSYAN ETTİ...

Yüksel Yıldırım dan Galatasaray maçı öncesi sert açıklama! Fenerbahçe maçının diyetini... 2

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, "Ligde 5.'yiz, Avrupa'da ilk 8'e oynuyoruz. Bu kadar başarılı gidişat yetmiyor, taraftar transfer istiyor. Maça niye gelmiyorsunuz o zaman kardeşim? Alanya maçına 8 bin kişi geldi. Utanıyorum. Samsunspor taraftarı transfer istiyorsa, önce stadı dolduracak! Stadı doldurmadıkları sürece üç maymunu oynayacağım! Görmedim, duymadım, bilmiyorum!" dedi.

''İNANILMAZ HIRS VE HÜSRANLA KARŞIMIZA ÇIKACAK!''

Yüksel Yıldırım dan Galatasaray maçı öncesi sert açıklama! Fenerbahçe maçının diyetini... 3

Yüksel Yıldırım, ''Deplasmandaki Antep maçında hoca tarafından doğrandık, 2 puanı orada bıraktık. Fenerbahçe maçında biz galip gelecektik; hakem golümüzü vermedi, penaltımızı vermedi, goller kaçırdık. Orada da 2 puan bıraktık. Galatasaray 3 puan alacaktı, son dakikada kaybetti. İnanılmaz bir hırs ve hüsranla Samsunspor'un karşısına çıkacak." diye konuştu.

''ŞOV YAPMASINI İSTİYORUM...''

Yüksel Yıldırım dan Galatasaray maçı öncesi sert açıklama! Fenerbahçe maçının diyetini... 4

Yüksel Yıldırım, "Tanguy Coulibaly'nin Galatasaray maçında oynamasını ve şov yapmasını istiyorum. Coulibaly sanatçı ruhu olan bir oyuncu. Dinamo Kiev maçında rakiplerin başını döndürdü..." diye sözlerini noktaladı.

Anahtar Kelimeler:
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
