Beşiktaş Gökhan Gönül'ü yakından ilgilendiren bir karar aldı

Beşiktaş transferde düğmeye bastı...

Transferi yattı, iş bitiyor!

1 / 6 Şenol Güneş sağ bek bölgesi için İsviçreli yıldızın bir an önce kadroya katılmasını istiyor. İşte transferle ilgili yaşanan o sıcak gelişme.

2 / 6 Takvim'in haberine göre; Kara Kartal, teknik direktör Şenol Güneş'in kadrosunda görmeyi çok istediği İsviçreli sağ kanat oyuncusu Stephan Lichtsteiner ile önümüzdeki günlerde masaya oturacak. Sezonu İtalyan devi Juventus'ta tamamlayan İsviçreli oyuncunun bonservisi elinde.

3 / 6 Siyah-beyazlı Yönetim, tecrübeli oyuncunun bonservisi elinde olduğu için transfere sıcak bakıyor. Lichtsteiner yaşı ilerlemiş olmasına rağmen performansıyla ve hırslı yapısıyla dikkat çekiyor.

4 / 6 İtalyan medyasına açıklama yapan Lichtsteiner, Çin'e gitmeyi kesinlikle düşünmediğini söylemişti. İsviçreli oyuncuyu Dortmund transfer etmek istemiş ancak yeni hocası Favre transferi engellemişti.

5 / 6 78 kez İsviçre Milli Takım formasını giyen Lichtsteiner bu maçlarda 8 gol attı. Hücuma verdiği destekle bilinen 34 yaşındaki oyuncu Beşiktaş'ın oyun sistemine de kolay adapte olacak özelliklere sahip.