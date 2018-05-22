Beşiktaş Gökhan Gönül'ü yakından ilgilendiren bir karar aldı

Beşiktaş transferde düğmeye bastı...
Transferi yattı, iş bitiyor!
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Şenol Güneş sağ bek bölgesi için İsviçreli yıldızın bir an önce kadroya katılmasını istiyor. İşte transferle ilgili yaşanan o sıcak gelişme.
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Takvim'in haberine göre; Kara Kartal, teknik direktör Şenol Güneş'in kadrosunda görmeyi çok istediği İsviçreli sağ kanat oyuncusu Stephan Lichtsteiner ile önümüzdeki günlerde masaya oturacak. Sezonu İtalyan devi Juventus'ta tamamlayan İsviçreli oyuncunun bonservisi elinde.
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Siyah-beyazlı Yönetim, tecrübeli oyuncunun bonservisi elinde olduğu için transfere sıcak bakıyor. Lichtsteiner yaşı ilerlemiş olmasına rağmen performansıyla ve hırslı yapısıyla dikkat çekiyor.
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İtalyan medyasına açıklama yapan Lichtsteiner, Çin'e gitmeyi kesinlikle düşünmediğini söylemişti. İsviçreli oyuncuyu Dortmund transfer etmek istemiş ancak yeni hocası Favre transferi engellemişti.
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78 kez İsviçre Milli Takım formasını giyen Lichtsteiner bu maçlarda 8 gol attı. Hücuma verdiği destekle bilinen 34 yaşındaki oyuncu Beşiktaş'ın oyun sistemine de kolay adapte olacak özelliklere sahip.
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Stephan Lichtsteiner, son 7 sezonda Juventus'ta forma giydi ve şampiyonluklar yaşadı. İsviçreli ,savunmanın sağında oynamasına rağmen hücuma da destek veriyor.
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