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Beşiktaş Gökhan Gönül'ü yakından ilgilendiren bir karar aldı

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 22.05.2018 08:22 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ın tecrübeli sağ beki Gökhan Gönül, iki sezon önce yılan hikayesine dönen transfer sürecinin ardından Fenerbahçe'den Beşiktaş'ın yolunu tutmuştu. Siyah-Beyazlı ekip, beklenen performans seviyesine ulaşamayan milli futbolcuyu yakından ilgilendiren bir karar aldı.

Beşiktaş transferde düğmeye bastı...

Transferi yattı, iş bitiyor!

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Şenol Güneş sağ bek bölgesi için İsviçreli yıldızın bir an önce kadroya katılmasını istiyor. İşte transferle ilgili yaşanan o sıcak gelişme.

Şenol Güneş sağ bek bölgesi için İsviçreli yıldızın bir an önce kadroya katılmasını istiyor. İşte transferle ilgili yaşanan o sıcak gelişme.
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Takvim'in haberine göre; Kara Kartal, teknik direktör Şenol Güneş'in kadrosunda görmeyi çok istediği İsviçreli sağ kanat oyuncusu Stephan Lichtsteiner ile önümüzdeki günlerde masaya oturacak. Sezonu İtalyan devi Juventus'ta tamamlayan İsviçreli oyuncunun bonservisi elinde.

Takvim'in haberine göre; Kara Kartal, teknik direktör Şenol Güneş'in kadrosunda görmeyi çok istediği İsviçreli sağ kanat oyuncusu Stephan Lichtsteiner ile önümüzdeki günlerde masaya oturacak. Sezonu İtalyan devi Juventus'ta tamamlayan İsviçreli oyuncunun bonservisi elinde.
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Siyah-beyazlı Yönetim, tecrübeli oyuncunun bonservisi elinde olduğu için transfere sıcak bakıyor. Lichtsteiner yaşı ilerlemiş olmasına rağmen performansıyla ve hırslı yapısıyla dikkat çekiyor.

Siyah-beyazlı Yönetim, tecrübeli oyuncunun bonservisi elinde olduğu için transfere sıcak bakıyor. Lichtsteiner yaşı ilerlemiş olmasına rağmen performansıyla ve hırslı yapısıyla dikkat çekiyor.
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İtalyan medyasına açıklama yapan Lichtsteiner, Çin'e gitmeyi kesinlikle düşünmediğini söylemişti. İsviçreli oyuncuyu Dortmund transfer etmek istemiş ancak yeni hocası Favre transferi engellemişti.

İtalyan medyasına açıklama yapan Lichtsteiner, Çin'e gitmeyi kesinlikle düşünmediğini söylemişti. İsviçreli oyuncuyu Dortmund transfer etmek istemiş ancak yeni hocası Favre transferi engellemişti.
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78 kez İsviçre Milli Takım formasını giyen Lichtsteiner bu maçlarda 8 gol attı. Hücuma verdiği destekle bilinen 34 yaşındaki oyuncu Beşiktaş'ın oyun sistemine de kolay adapte olacak özelliklere sahip.

78 kez İsviçre Milli Takım formasını giyen Lichtsteiner bu maçlarda 8 gol attı. Hücuma verdiği destekle bilinen 34 yaşındaki oyuncu Beşiktaş'ın oyun sistemine de kolay adapte olacak özelliklere sahip.
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Stephan Lichtsteiner, son 7 sezonda Juventus'ta forma giydi ve şampiyonluklar yaşadı. İsviçreli ,savunmanın sağında oynamasına rağmen hücuma da destek veriyor.

Stephan Lichtsteiner, son 7 sezonda Juventus'ta forma giydi ve şampiyonluklar yaşadı. İsviçreli ,savunmanın sağında oynamasına rağmen hücuma da destek veriyor.
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Beşiktaş Spor Toto Süper Lig gökhan gönül

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