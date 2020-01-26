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Beşiktaş, Göztepe maçı için kural hatası iddiasıyla başvuru yapacak

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 26.01.2020 19:26 | Son Güncelleme

Göztepe'ye 2-1 mağlup olan Beşiktaş'ın asbaşkanı Emre Kocadağ, yedikleri ikinci gol öncesinde kural hatası olduğunu savunarak, konuyla ilgili başvuru yapacaklarını bildirdi. Emre Kocadağ, teknik direktör konusunda ise "Bizim aklımızda bazı isimler var, hafta içi netleşir" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş, Göztepe maçı için kural hatası iddiasıyla başvuru yapacak

Emre Kocadağ, Göztepe'nin yeni stadı Gürsel Aksel Stadı'nın sarı-kırmızılı kulübe hayırlı olmasını diledi.

Bu statla Göztepe'nin gelirlerinin de artacağını belirten Kocadağ, şöyle konuştu:

"Bu artışlar daha büyük bütçelere, daha büyük transferlere yol açacak. Bunun sonucunda saha içinde bugünkü gibi bir hakem çıkıp onların tüm moralini altüst edecek, bu haksızlıkları onlara da yaşatacak bir gün. Temenni ediyorum yaşatmaz. Ne yazık ki Türk futbolunun kaderi bu oldu. Bizim de birkaç haftadır yaşadığımız sorunlar var. Burada Beşiktaş için her şeyini veren bir başkan, yönetim kurulu var."

"BİZİM İÇİN ADALETLİ MAÇ YÖNETEN HAKEM ÇOK AZ GÖRDÜM"

Kocadağ, bu sezon hakemler konusunda çoğu zaman sorun yaşadıklarını belirterek, "A'dan Z'ye tüm hakemler. Çünkü ben bizim için adaletli maç yöneten hakem çok az gördüm. Özellikle bu sezon, son haftalarda. En iyisi de geldi, Türkiye'nin gururu denilen hakem de geldi. Onun da yaptıkları ortada, bugünkü hakemin de yaptığı ortada. Milyonlarca taraftarın hakkını nasıl ödeyecekler." değerlendirmesinde bulundu.

"BEŞİKTAŞ MASAYA YUMRUĞUNU VURDU MU, YIKIP GEÇECEK"

Maçta yedikleri ikinci gol öncesindeki pozisyonda kural hatası olduğuna ilişkin iddialarının hatırlatılması üzerine Kocadağ, şunları kaydetti:

"Kuralla alakalı topu bize vermesi gerekirken rakibe veriyor, gol yiyoruz. Maçın başında Diaby'ye yapılan hareket, VAR da uyarmıyor bunu. Taraftarımızı da anlıyorum. Bizde her hafta ağlama, sızlama, öyle bir kültürümüz de yok. Beşiktaş ağlamaz, Beşiktaş bu saatten sonra bugünden itibaren masaya yumruğunu vurdu mu, yıkıp geçecek artık. Gerekli şeyleri biz yapıyorduk ama demek ki yeterli gelmedi. Bizim de farklı bir yol izlememiz gerekiyor. Biz bugün yarışın dışında kalırız ama oyunun dışında kalmayız. Bu oyunu yapanlara karşı bu oyunu bozmak için gerekli müdahaleleri yaparız."

"KURAL HATASIYLA İLGİLİ BAŞVURUMUZU YAPARIZ"

Kocadağ, "Kural hatasıyla ilgili başvurumuzu yaparız. Kural hatası varsa ki herkes öyle söylüyor, federasyon ne yapacak, Merkez Hakem Kurulu ne yapacak, kuralı bilmeyen hakemiyle alakalı" ifadelerini kullandı.

"TEKNİK DİREKTÖR KONUSU HAFTA İÇİ NETLEŞİR"

Teknik direktör Abdullah Avcı ile yollarını ayırmalarının planlarında olmadığını belirten Kocadağ, "Beşiktaş da plansız değil. Bu karar alınırken belli plan yapıldı. Teknik direktör konusunda bizim aklımızda bazı isimler var, hafta içi netleşir. Yarın da bitebilir, salı da bitebilir, dönünce yönetim kurulu olarak değerlendiririz, halihazır adaylar içerisinde hangisi Beşiktaş'a katkı sağlayacaksa onu seçeriz" diye konuştu.

(AA)

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
yenilince kural hatası,yenince tık yok
Ağlak yakişmıyor..
jzksjsgakalsk
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