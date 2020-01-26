Beşiktaş, Göztepe maçı için kural hatası iddiasıyla başvuru yapacak

Emre Kocadağ, Göztepe'nin yeni stadı Gürsel Aksel Stadı'nın sarı-kırmızılı kulübe hayırlı olmasını diledi.

Bu statla Göztepe'nin gelirlerinin de artacağını belirten Kocadağ, şöyle konuştu:

"Bu artışlar daha büyük bütçelere, daha büyük transferlere yol açacak. Bunun sonucunda saha içinde bugünkü gibi bir hakem çıkıp onların tüm moralini altüst edecek, bu haksızlıkları onlara da yaşatacak bir gün. Temenni ediyorum yaşatmaz. Ne yazık ki Türk futbolunun kaderi bu oldu. Bizim de birkaç haftadır yaşadığımız sorunlar var. Burada Beşiktaş için her şeyini veren bir başkan, yönetim kurulu var."

"BİZİM İÇİN ADALETLİ MAÇ YÖNETEN HAKEM ÇOK AZ GÖRDÜM"

Kocadağ, bu sezon hakemler konusunda çoğu zaman sorun yaşadıklarını belirterek, "A'dan Z'ye tüm hakemler. Çünkü ben bizim için adaletli maç yöneten hakem çok az gördüm. Özellikle bu sezon, son haftalarda. En iyisi de geldi, Türkiye'nin gururu denilen hakem de geldi. Onun da yaptıkları ortada, bugünkü hakemin de yaptığı ortada. Milyonlarca taraftarın hakkını nasıl ödeyecekler." değerlendirmesinde bulundu.