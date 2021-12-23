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Beşiktaş Göztepe maçı ne zaman ve saat kaçta? Beşiktaş Göztepe maçı hangi kanalda yayınlanacak?

23.12.2021 02:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Beşiktaş, Göztepe'yi konuk edecek. Ligde toplamda 7 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 yenilgi elde etmiş olan Beşiktaş'ın Göztepe ile yapacağı karşılaşmanın detayları merak ediliyor. Peki Beşiktaş Göztepe maçı ne zaman ve saat kaçta? Beşiktaş Göztepe maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte merak edilenler...

Beşiktaş Göztepe maçı ne zaman ve saat kaçta? Beşiktaş Göztepe maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Beşiktaş ile Göztepe'nin karşı karşıya geleceği mücadelenin detayları futbolseverler tarafından araştırılıyor. Siyah beyaz takım ligde toplamda 7 galibiyet etmişti. Şimdi ise galibiyeti elde etmek için var gücüyle yarışacak. Peki Beşiktaş Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta?

BEŞİKTAŞ GÖZTEPE MAÇI SAAT KAÇTA?

Beşiktaş ile Göztepe karşılaşması 23 Aralık 2021 Perşembe günü gerçekleşecek. Maçta Necip Uysal, Mert Günok ve Georges-Kevin N'Koudou'nun sakatlıkları sebebiyle forma giyemeyecek. Son iki maçında 4 puan alan ve yükselişe geçen Beşiktaş, Süper Lig'in 18. haftasında sahasında Göztepe'yi konuk edecek. Karşılaşma 23 Aralık akşamı Vodafone Park'ta oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

BEŞİKTAŞ GÖZTEPE MAÇI HANGİ KANALDA?

Maçı yöneten hakem ise Ümit Öztürk olacak ve maç beIN Sports'tan naklen şekilde yayımlanacak.

Ceyhun Sesigüzel ve Süleyman Özay, Öztürk'ün yardımcılıklarını yaparken, Bülent Birincioğlu 4. hakem olacak.

BEŞİKTAŞ'IN MUHTEMEL 11'İ

Beşiktaş'ın Göztepe karşısında oynayacak olan muhtemel 11'i şu şekilde;

Serdar,Ersin,Rosier,Vida,Rıdvan,Pjanic,Ghezzal,Josef,Can,Larin,Batshuayi.

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Futbol Kulübü Göztepe
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