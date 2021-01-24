Beşiktaş-Göztepe maçının ardından

İSTANBUL (AA) - Göztepe Teknik Direktörü Ünal Karaman, takımının Beşiktaş'a 2-1 yenildiği maçta iyi mücadele ettiklerini ama istedikleri sonucu alamadıklarını söyledi.

Karaman, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, yenilginin üzüntüsünü yaşadıklarını belirterek, "Göztepe'nin bir oyun kültürü var. Oyuncularım beklenen mücadeleyi verdi. İkinci yarının başında yediğimiz gol motivasyonumuzu etkilemedi. Galip gelecek pozisyonları bulduk. Bunları atamamanın psikolojik etkisi olabilir. Talihsiz bir golle yenildik." dedi.

Ceza sahasında oyuncuların ellerini saklayarak koşmalarını futbolun ruhuna aykırı bulduğunu anlatan Karaman, Beşiktaş karşısında bu şekilde gol yediklerine dikkati çekti.

Maçın berabere gittiği bölümde siyah-beyazlı takımın kalecisi Ersin Destanoğlu'nun oyuncuları Halil Akbunar'a ceza sahası içinde müdahalesinin olduğunu vurgulayan Karaman, "Maçın içinde görülmese bile VAR'dan izlenmesi gerekirdi. Bana sağlıklı pozisyon gibi gelmedi. Oyunun karşılığı bir puan olmalıydı, alamadığımız için üzgünüm." ifadelerini kullandı.