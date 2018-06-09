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Beşiktaş, Guti'yi Şenol Güneş'in yardımcısı yapmak istiyor

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 09.06.2018 21:13 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ta yardımcı antrenör için gündeme gelen son isim Guti Hernandez oldu. İspanyol basını Beşiktaş ile Guti'nin anlaşmaya yakın olduğunu yazdı

Beşiktaş, Guti'yi Şenol Güneş'in yardımcısı yapmak istiyor

Şenol Güneş'e bir yardımcı arayan Beşiktaş'ta gündeme gelen isimlerden birisi de siyah-beyazlıların eski yıldızı Guti Hernandez oldu.

Real Madrid'in U19 takımının teknik direktörlüğünü yapan Guti'yle Beşiktaş'ın anlaşmak üzere olduğu iddia edildi.

guti beşiktaş

Diario Sport' un haberine göre Beşiktaş, Guti'yle anlaşmaya çok yakın. Haberde aynı zamanda, 2019-20 sezonunun başında Beşiktaş'ın Guti'ye teknik direktörlük görevini vermek istediği de belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
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