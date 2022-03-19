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Beşiktaş - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş - Hatayspor maçı hangi kanalda? İşte ilk 11'ler!

19.03.2022 18:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş - Hatayspor maçı için heyecan dorukta. Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında oynanacak maç öncesi Beşiktaş - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş - Hatayspor maçı hangi kanalda? sorularının yanıtı futbolseverler tarafından merak konusu oldu. İşte maçın ilk 11'leri...

Beşiktaş - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş - Hatayspor maçı hangi kanalda? İşte ilk 11'ler!

Beşiktaş - Hatayspor maçı için geri sayım sürüyor. Beşiktaş Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Hatayspor'u konuk edecek. Bu kapsamda Beşiktaş - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş - Hatayspor maçı hangi kanalda? sorularının yanıtı vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Maça ilişkin detaylar ve maçın ilk 11'leri haberimizde.

BEŞİKTAŞ - HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Beşiktaş, 19 Mart Cumartesi (bugün) Atakaş Hatayspor'u konuk edecek.

Vodafone Park'ta oynanacak olan maç saat 19.00'da başlayacak.

BEŞİKTAŞ - HATAYSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş - Hatayspor maçını hakem Yasin Kol yönetecek. Mücadele beIN SPORTS 1'de canlı olarak yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ - HATAYSPOR MAÇINDA İLK 11'LER

Beşiktaş'ın ilk 11'i: Emre; Rosier, Necip, Vida, Rıdvan; Josef, Can; Ghezzal, Güven, Larin; Batshuayi

Atakaş Hatayspor'un ilk 11'i: Munir; Kamil, Sackey, Burak, Samuel; Onur, Ribeiro, Boudjemaa, Lobjanidze, El Kaabi, Diouf

Beşiktaş - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta?

BEŞİKTAŞ HATAYSPOR MAÇININ HAKEMİ YASİN KOL KİMDİR?

Yasin Kol, Yasin Kol, 15 Aaralık 1987 tarihinde Trabzon'da dünyaya geldi.

Yasin kol, Trabzon Bölgesi hakemlerindendir. Asıl mesleği güvenlik görevlisi olan Yasin Kol, ilk defa 2019 yılının mayıs ayında Süper Ligde 4. hakem olarak görev almıştır.

Yasin Kol, 2020-2021 sezonundan itibaren orta hakem olarak maç yönetmektedir.

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Beşiktaş Futbol Kulübü Hatayspor
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