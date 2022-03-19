Beşiktaş - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş - Hatayspor maçı hangi kanalda? İşte ilk 11'ler!

Beşiktaş - Hatayspor maçı için geri sayım sürüyor. Beşiktaş Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Hatayspor'u konuk edecek. Bu kapsamda Beşiktaş - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş - Hatayspor maçı hangi kanalda? sorularının yanıtı vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Maça ilişkin detaylar ve maçın ilk 11'leri haberimizde.
Beşiktaş, 19 Mart Cumartesi (bugün) Atakaş Hatayspor'u konuk edecek.
Vodafone Park'ta oynanacak olan maç saat 19.00'da başlayacak.
Beşiktaş - Hatayspor maçını hakem Yasin Kol yönetecek. Mücadele beIN SPORTS 1'de canlı olarak yayınlanacak.
Beşiktaş'ın ilk 11'i: Emre; Rosier, Necip, Vida, Rıdvan; Josef, Can; Ghezzal, Güven, Larin; Batshuayi
Atakaş Hatayspor'un ilk 11'i: Munir; Kamil, Sackey, Burak, Samuel; Onur, Ribeiro, Boudjemaa, Lobjanidze, El Kaabi, Diouf
Yasin Kol, Yasin Kol, 15 Aaralık 1987 tarihinde Trabzon'da dünyaya geldi.
Yasin kol, Trabzon Bölgesi hakemlerindendir. Asıl mesleği güvenlik görevlisi olan Yasin Kol, ilk defa 2019 yılının mayıs ayında Süper Ligde 4. hakem olarak görev almıştır.
Yasin Kol, 2020-2021 sezonundan itibaren orta hakem olarak maç yönetmektedir.
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