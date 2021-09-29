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Beşiktaş HDI Sigorta'nın 2 sporcusu gıdadan zehirlendi

29.09.2021 12:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

15. Erciyes Kupası Kadınlar Basketbol Turnuvası'nda mücadele eden takımın, bugünkü maça çıkmayacağı bildirildi

KAYSERİ (AA) - Bellona Kayseri Basketbol'un ev sahipliğinde Kayseri'de düzenlenen turnuvanın takımlarından Beşiktaş HDI Sigorta Kadın Basketbol Takımı'nda 2 oyuncu gıda zehirlenmesi geçirdi.

15. Erciyes Kupası Organizasyon Komitesi'nden yapılan açıklamada, Beşiktaş HDI Sigorta Kadın Basketbol Takımı'nın 2 oyuncusunun gıda zehirlenmesi yaşadığı belirtildi.

Açıklamada, "Beşiktaş HDI Sigorta Kadın Basketbol Takımı oyuncularının yaşadığı gıda zehirlenmesi sorunundan dolayı bugün saat 16.00'da oynanacak BOTAŞ maçına çıkamayacaklarını öğrenmiş bulunuyoruz. Kendilerine acil şifa diliyoruz. Turnuvamız saat 18.15'te oynanacak Bellona Kayseri Basketbol - ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor maçı ile devam edecek. 30 Eylül programı ile ilgili açıklama daha sonra yapılacak." ifadeleri aktarıldı.

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