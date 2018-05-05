SPOR

Beşiktaş hükmen mağlup sayıldı

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI HABERLERİ  | 05.05.2018 12:28 | Son Güncelleme

PFDK, Beşiktaş'ın 3-0 hükmen mağlup sayılmasına, Türkiye Kupası'ndan ihraç edilmesine, takip eden sezon Türkiye Kupası'na alınmamasına ve 2017 - 2018 Sezonu Türkiye Kupası'nın ticari haklarından elde edilen gelirlerin dağıtımından kaynaklanan ödüllerin iadesine karar verdi...

Beşiktaş hükmen mağlup sayıldı

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde 2-2'nin rövanşında Fenerbahçe ile Beşiktaş, Ülker Stadı'nda 19 Nisan'da karşı karşıya gelmiş ve mücadele 0-0 devam ederken 57. dakikada çıkan olaylar nedeniyle tatil edilmişti. TFF, yarıda kalan olaylı derbiyle ilgili kararını, maçın kaldığı yerden seyircisiz olarak 3 Mayıs'ta oynanması yönünde vermiş ve siyah-beyazlı kulübün yönetim kurulu, bu karara tepki olarak maça çıkmayacaklarını açıklamıştı.

3 Mayıs'taki mücadelede Fenerbahçe sahaya çıkarken Beşiktaş, daha önce açıkladığı gibi mücadeleye çıkmadı ve maçın hakemi Mete Kalkavan, karşılaşmayı "oynanamama" gerekçesiyle iptal etmişti. Beşiktaş, bu durumla ilgili olarak PFDK'ya sevk edilmişti. PFDK, siyah-beyazlı kulüple ilgili olarak kararını verdi. TFF'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 05.05.2018 tarih ve 77 sayılı olağanüstü toplantısında almış olduğu kararlar aşağıda belirtilmiştir.

BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin; 03.05.2018 tarihli FENERBAHÇE A.Ş. - BEŞİKTAŞ A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında yaşanan disiplin ihlalleri nedeniyle; müsabaka kıyafeti ile belirlenen ve ilan olunan saatte sahaya gelmemesinden dolayı 2017 - 2018 Sezonu Türkiye Kupası Müsabakaları Statüsü'nün 8/1. Maddesi ve FDT'nin 46/1. Maddesi uyarınca;

**1- (3-0) HÜKMEN MAĞLUP SAYILMASINA,

**2-TÜRKİYE KUPASI'NDAN İHRAÇ EDİLMESİNE,

3-TAKİP EDEN SEZON TÜRKİYE KUPASI'NA ALINMAMASINA,

**4-2017 - 2018 SEZONU TÜRKİYE KUPASI'NIN TİCARİ HAKLARINDAN ELDE EDİLEN GELİRLERİN DAĞITIMINDAN KAYNAKLANAN ÖDÜLLERİN İADESİNE,

Karar verilmiştir."

KUPA FİNALİ FENERBAHÇE İLE TELESET MOBİLYA AKHİSARSPOR ARASINDA

TFF'nin Beşiktaş'ı hükmen mağlup etmesinin ardından Fenerbahçe, Galatasaray'ı eleyerek daha önce finale çıkan Teleset Mobilya Akhisarspor ile finalde karşı karşıya gelecek. Bu mücadele, sarı-lacivertli kulübün, kupadaki 17. finali olacak. Fenerbahçe, kupayı geride kalan 56 sezonda 6 kez müzesine götürmüştü. Sarı-lacivertliler, kupada son şampiyonluğunu Aykut Kocaman yönetiminde 2012-2013 sezonunda Trabzonspor karşısında elde etmişti.

KUPA FİNALİ DİYARBAKIR'DA

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Teleset Mobilya Akhisarspor ile Fenerbahçe arasında Diyarbakır'da oynanacak Ziraat Türkiye Kupası final maçının 10 Mayıs Perşembe gününe alındığını açıklamıştı.

TFF'den yapılan açıklamada, kupa finalinin Diyarbakır Stadı'nda saat 20.30'da başlayacağı belirtilerek, "Teleset Mobilya Akhisarspor ile Fenerbahçe'nin karşı karşıya geleceği Ziraat Türkiye Kupası final maçının tarihi değiştirildi. Daha önce 9 Mayıs Çarşamba günü oynanacağı ilan edilen müsabaka, 10 Mayıs Perşembe günü yapılacak." ifadeleri kullanılmıştı.

'Abdullah Gül halâ oyunun içinde!''Abdullah Gül halâ oyunun içinde!'
Filistin lideri Yahudilerden özür diledi!Filistin lideri Yahudilerden özür diledi!
Ankara'dan korkutan patlamaAnkara'dan korkutan patlama
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ziraat Türkiye Kupası Beşiktaş Fenerbahçe

En Çok Okunan Haberler

24 Haziran seçim sonuçlarıyla ilgili bomba anket! İşte Cumhur ittifakı ve muhalefetin oy oranı

24 Haziran seçim sonuçlarıyla ilgili bomba anket! İşte Cumhur ittifakı ve muhalefetin oy oranı

Sen Anlat Karadeniz Türk dizi tarihinde bir ilki başardı!

Sen Anlat Karadeniz Türk dizi tarihinde bir ilki başardı!

Claudia Romani Galatasaray forması giydi!

Claudia Romani Galatasaray forması giydi!

Fenerbahçe'ye Yaya Toure müjdesi

Fenerbahçe'ye Yaya Toure müjdesi

Beşiktaş'tan Burak Yılmaz bombası

Beşiktaş'tan Burak Yılmaz bombası

Beşiktaş hükmen mağlup sayıldı

Beşiktaş hükmen mağlup sayıldı

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 62 yorum
Sen o sahaya çıkmadın ya gerisi teferruat şanlı BEŞİKTAŞ 'ım
Para cezasını uygulamayın, seneye kupadan men etmeyin diye ağladınız ama kabul edilmedi. Şimdi kendinizi avutmaya devam edin. Siz de biliyorsunuz ki Şenol nunara yaptı kafada yarılma falan yok. Koskoca kulübü Şenol madara etti ve mecburen BJK destek çıkmak zorunda kaldı.
Biz Besiktasliyiz ve dosta dusmana gosterdik Besiktas durusu nasil olurmus diye
Hükmen yeniliriz. Hükmedene yenilmeyiz.
Şenol Güneş e Oscar ödülü yok mu?
ilahi adalet...
yakısır 2 sampiyonluk almıs elenmis bessiktassa
işinize gelmeyince hakemler mhk kötü bu hakemler bu mhk sayesinde 2 sene şampiyon olurken milletin hakkını yerken iyiydi yaa
@hnart sen hangi beyinle yaşıyon
TÜRKİYE FENERBAHÇE FEDERASYONU!
ADAM OĞLU ADAMSIN BESIKTASK
beşiktaşa yakışmadı bu hareket
ÇOK AZ CEZA VERİLMİŞ 8TAŞA
iş Beşiktaşa geldi mi kitapta yazanları harfiyen uygulayanlar iş Fenerbahçe ye gelince kimlerden talimat alırda aynı olaylar TS de olduğunda TS hükmen yenik sayılırken fb de maç kaldığı yerden devam ediyor sırf sesleri çıkmasın diye direk kırmızı kart gören Pepe ye bile iki maç ceza alması gerekirken bir maç ceza veriyorlar yazıklar olsun Türk futbolunu bu hale getirenlere
Kına yaksın federasyon, hakem kurulu ve maçın hakemi.
@mer_errk_1976 beleşe 2 şampiyonluğunuzada kına yakacakmısınız yüzsüzler cüruhu
değil 1 sene 10 sene ihraç etmezseniz adam değilsiniz beşiktaş hükmen kaybeder hükmedenlere kaybetmez
8taş kümeye
bu sezon oynayacağı son 3 maç içinde puan alamayacağı da maddeler içindeydi onu niye es geçmişler? O SENE BO SONO DEĞİL BONDON SONRA HOR SENE diyen beşiktaşlılar şampiyon olamadığı her sene efendi beşiktaş temiz beşiktaş zart bjk zort bjk biz beşiktaşı çok iyi tanıdık siz çokta şey yapmayın bence :)
Size yakışan da buydu. Amacınız buydu.Gururlu beliktaş her zaman gönlümüzün şampiyonu.Bunlar seni yıldırımaz beşiktaşım..
ya neyin gururu bu çıkın sahaya kalmış 30 dk yeniliyosanızda serefinizle bitirin o 90 dk yı noldu şimdi ceza yediniz oturdunuz ne geçti elinize ?
tffenevbavce
iyi bayramlar fikret ohh
ve başta çakma insan şenol olmak üzere Sırasıyla Tolga ve Tinerci başı Fiko ile ilk 11 dahil her birine 100 er Kırbaç vurun
AHLAK FUKARASI KENDİSİNİ BAŞKASININ İRADESİNE TESLİM ETMİŞ RUHSUZ BİR ZAVALLININ BAŞKANI OLDUĞU BİR KURULUN BEŞİKTAŞ'IMIZ HAKKINDA KARAR VERMESİ İLE MASAR OSMANDAKİ KİŞİLERİN KENDİNİ YARGIÇ SANIP, HÜKÜM KURMASI ARASINDA BİR FARK YOKTUR.BU KARAR ONLARI BAĞLAR. 24 HAZİRAN'DAN SONRA ÇOK ŞEYLER DEĞİŞECEĞİ GİBİ BUDA DEĞİŞECEKTİR.
TFF iş başında zerre güvenmiyorum.
Çok şaşırdık bu karara ???????? Babanız BEŞİKTAŞ
aziz yildirimdan teyit aldiniz mi fedarasyon
Hemende kararı vermişler. Oysaki 'çarşamba' ya kadar bekleselerdi... Kupa sizin Şeref bizim olsun...
kına yakın yıldırımlar
çok üzülüyorum bu duruma bir FB olarak , gel başa, ilk maç süperdi kırmızı kartlar goller sonuçta 2-2 biten bir maç ikinci maç için avantaj FB , maç başlıyor kırmızı kart on kişi bjk ,! vay efendim şu olsa idi bu olmazsı falen filan geçin bunları hikaye ,! baktılar tur gidiyor attılae kendilerini yerlere , sahada kazanamadıklarını masada kazanacaklarını hesapladılar, yemedi yedirmeZlerde üçkağıtçılıkla olmaz bu işler, hadi tekrar kaldığı yerden devam dedildi ! maç çıkmayacağız dedinşz dik mik duruş dediniz çıkmasınız , bence en büyük yanlışı burda yaptınız !!!! eeee şimdide neden yalvarıyor
TFF her zamanki gibi adil davranmış ve kitapta ne yazıyorsa aynı şekilde cezasını kesmiş Beşiktaşın .
Nihayetinde TFF doğru bir iş yaptı çok uzunzamandır yapmadığı bir şeydi doğru karar vermek
2 sezon üst üste şampiyonluk fazla geldi fatihin şampiyon olması lazım ki Lucescu gittiğinde yerine adam? Lazım
ilk beşiktaş fenerbahçe derbisinde sahanın içinde olarak fenerbahçeli futbolculara saldırıcam,,,bakalım o zaman karar ne çıkıcak,,,adaletin bittiği yerde başkaldırış başlar
süper bir karar. verdiği tüm kararların tartışılamayacağı gibi bu da çok güzel ve doğru.
3 istanbul takımı ve tff futbolu spor olmaktan çıkardı.
bir galatasaraylı olarak. durumu kınıyorum ben ve kadar
bravo ??c|'?c|'?c|%? ?Ч??Ɨ2??Ɨ2??RFWf?VF???
istifa et demiroren yeter turk futbolumda adalet birakmadin
eziktaşa ödül gibi ceza en az 3 yıl men verilmeliydi tabi tüpçüden federasyon başkanı olursa olacağı bu tolga zenğin şenol güneş içlerindeki fenerbahçe yarası geçmemiş herhalde
aaa neden kaldığı yerden devam etmiyo tek tek rakılıyolardı ??c?'?c?'?c?%?/ ??/ ??
Necati oğlum aç vole de anketi.....
mal sen beşiktaş ruhundan ne anlarsın. Allahın renklisi
Diğer Haberler
Beşiktaş hükmen mağlup sayıldı

Beşiktaş hükmen mağlup sayıldı

Türkiye Kupası finalinin tarihi değişti

Türkiye Kupası finalinin tarihi değişti

Fenerbahçe derbisine çıkmayan Beşiktaş PFDK'ya sevk edildi!

Fenerbahçe derbisine çıkmayan Beşiktaş PFDK'ya sevk edildi!

Fenerbahçe - Beşiktaş maçı iptal edildi! Beşiktaş sahaya çıkmadı...

Fenerbahçe - Beşiktaş maçı iptal edildi! Beşiktaş sahaya çıkmadı...

Fenerbahçe - Beşiktaş maçı oynanacak mı? Fenerbahçe - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe - Beşiktaş maçı oynanacak mı? Fenerbahçe - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Olaylı derbi nedeniyle gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı!

Olaylı derbi nedeniyle gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.