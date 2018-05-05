Beşiktaş hükmen mağlup sayıldı

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde 2-2'nin rövanşında Fenerbahçe ile Beşiktaş, Ülker Stadı'nda 19 Nisan'da karşı karşıya gelmiş ve mücadele 0-0 devam ederken 57. dakikada çıkan olaylar nedeniyle tatil edilmişti. TFF, yarıda kalan olaylı derbiyle ilgili kararını, maçın kaldığı yerden seyircisiz olarak 3 Mayıs'ta oynanması yönünde vermiş ve siyah-beyazlı kulübün yönetim kurulu, bu karara tepki olarak maça çıkmayacaklarını açıklamıştı.

3 Mayıs'taki mücadelede Fenerbahçe sahaya çıkarken Beşiktaş, daha önce açıkladığı gibi mücadeleye çıkmadı ve maçın hakemi Mete Kalkavan, karşılaşmayı "oynanamama" gerekçesiyle iptal etmişti. Beşiktaş, bu durumla ilgili olarak PFDK'ya sevk edilmişti. PFDK, siyah-beyazlı kulüple ilgili olarak kararını verdi. TFF'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 05.05.2018 tarih ve 77 sayılı olağanüstü toplantısında almış olduğu kararlar aşağıda belirtilmiştir.

BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin; 03.05.2018 tarihli FENERBAHÇE A.Ş. - BEŞİKTAŞ A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında yaşanan disiplin ihlalleri nedeniyle; müsabaka kıyafeti ile belirlenen ve ilan olunan saatte sahaya gelmemesinden dolayı 2017 - 2018 Sezonu Türkiye Kupası Müsabakaları Statüsü'nün 8/1. Maddesi ve FDT'nin 46/1. Maddesi uyarınca;