Emre Belözoğlu sahaya indi! Fenerbahçe'ye müjdeli haber

Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevine getirilen Emre Belözoğlu, sarı-lacivertli takımla ilk antrenmanına çıktı. İsmail Kartal ile yolların ayrılmasının ardından 1,5 yıllık sözleşmeye imza atan 46 yaşındaki teknik adam, takımın başındaki ilk çalışmasını gerçekleştirdi.

Ligde lider Galatasaray'ın 9 puan gerisinde bulunan Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu, takımı yeniden yarışın içerisine sokmak için çalışmalarına başladı.

EMRE BELÖZOĞLU SAHAYA İNDİ

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde dün akşam Dirk Kuyt yönetiminde Liverpool'u Kadıköy'de 3-2 mağlup eden Fenerbahçe'de gözler yeni teknik direktör Emre Belözoğlu'na çevrildi. 46 yaşındaki çalıştırıcı, takımın başında ilk antrenmanına çıkarak görevine resmen başladı.

ÇORUM FK HAZIRLIKLARI BAŞLADI

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında 8 Kasım Pazar günü deplasmanda Arca Çorum FK ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına start verdi. Sarı-lacivertliler, çalışmalarını bugün Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü.

Emre Belözoğlu yönetimindeki ilk idman, ısınma hareketlerinin ardından çabukluk ve koordinasyon çalışmalarıyla devam etti. Futbolcular daha sonra pas organizasyonları üzerinde dururken antrenman, dar alanda oynanan çift kale maçlarla tamamlandı.

MÜJDELİ HABER GELDİ



Fenerbahçe'de sakatlığı nedeniyle bir süredir takımdan ayrı kalan Nathan Ake'den de sevindirici haber geldi. Hollandalı savunmacı, bugünkü antrenmanda bireysel saha çalışmalarına başladı. Tecrübeli stoperin 8 Kasım'da oynanacak Arca Çorum FK karşılaşmasının kadrosunda bulunup bulunmayacağı ise henüz kesinlik kazanmadı.