Fenerbahçe kazandı, Şampiyonlar Ligi'nde para yağdı! Kasa doldu taştı

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool karşısında aldığı galibiyetle bu sezon organizasyondaki ilk zaferini yaşadı. Sarı-lacivertliler, sahadaki başarısını ekonomik anlamda da önemli bir kazanca dönüştürdü. İngiliz ekibi karşısında elde edilen galibiyet, kulübün kasasına milyonlarca Euro daha girmesini sağladı.

KATILIMDAN 18.62 MİLYON EURO

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasına katılma hakkı kazanmasıyla birlikte 18 milyon 620 bin Euro'luk geliri garantilemişti.

Sarı-lacivertli ekip, organizasyonda Liverpool maçına kadar oynadığı karşılaşmalarda 2 beraberlik elde etmiş ve bu sonuçlar sayesinde 1 milyon 400 bin Euro prim kazanmıştı.

LİVERPOOL GALİBİYETİYLE KASAYA 2.1 MİLYON EURO DAHA

İngiliz temsilcisi Liverpool karşısında sahadan galibiyetle ayrılan Fenerbahçe, UEFA'nın belirlediği performans ödülleri kapsamında 2 milyon 100 bin Euro'luk gelirin daha sahibi oldu.

Bu sonuçla birlikte sarı-lacivertlilerin lig aşamasında aldığı sonuçlardan kazandığı toplam prim 3 milyon 500 bin Euro'ya yükseldi. Şampiyonlar Ligi'ne katılım geliri de eklendiğinde Fenerbahçe'nin bu sezonki toplam kazancı 22 milyon 120 bin Euro'ya ulaştı.

SIRALAMA ÖDÜLÜN MİKTARINI BELİRLEYECEK

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi lig aşamasını hangi basamakta tamamlayacağı, elde edeceği toplam gelirin artmasında belirleyici olacak.

Sarı-lacivertliler, play-off turuna kalmayı başarması durumunda 1 milyon Euro daha kazanacak. İlk 8 içerisinde yer alarak doğrudan üst tura yükselmesi halinde ise 11 milyon Euro'luk tur ödülünü elde edecek. Böylece Fenerbahçe'nin Avrupa'dan kazandığı gelir daha da artabilecek.