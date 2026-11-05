SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe

Fenerbahçe kazandı, Şampiyonlar Ligi'nde para yağdı! Kasa doldu taştı

Fenerbahçe, Liverpool karşısında aldığı galibiyetle Şampiyonlar Ligi'nde ilk zaferini yaşarken kasasını da doldurdu. Sarı-lacivertlilerin organizasyondaki toplam geliri 22 milyon 120 bin Euro'ya yükseldi. İlk 8 hedefinin gerçekleşmesi halinde kulübün kazancı 11 milyon Euro daha artacak.

Fenerbahçe kazandı, Şampiyonlar Ligi'nde para yağdı! Kasa doldu taştı
Cevdet Berker İşleyen

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool karşısında aldığı galibiyetle bu sezon organizasyondaki ilk zaferini yaşadı. Sarı-lacivertliler, sahadaki başarısını ekonomik anlamda da önemli bir kazanca dönüştürdü. İngiliz ekibi karşısında elde edilen galibiyet, kulübün kasasına milyonlarca Euro daha girmesini sağladı.

KATILIMDAN 18.62 MİLYON EURO

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasına katılma hakkı kazanmasıyla birlikte 18 milyon 620 bin Euro'luk geliri garantilemişti.

Sarı-lacivertli ekip, organizasyonda Liverpool maçına kadar oynadığı karşılaşmalarda 2 beraberlik elde etmiş ve bu sonuçlar sayesinde 1 milyon 400 bin Euro prim kazanmıştı.

Fenerbahçe kazandı, Şampiyonlar Ligi nde para yağdı! Kasa doldu taştı 1

LİVERPOOL GALİBİYETİYLE KASAYA 2.1 MİLYON EURO DAHA

İngiliz temsilcisi Liverpool karşısında sahadan galibiyetle ayrılan Fenerbahçe, UEFA'nın belirlediği performans ödülleri kapsamında 2 milyon 100 bin Euro'luk gelirin daha sahibi oldu.

Bu sonuçla birlikte sarı-lacivertlilerin lig aşamasında aldığı sonuçlardan kazandığı toplam prim 3 milyon 500 bin Euro'ya yükseldi. Şampiyonlar Ligi'ne katılım geliri de eklendiğinde Fenerbahçe'nin bu sezonki toplam kazancı 22 milyon 120 bin Euro'ya ulaştı.

Fenerbahçe kazandı, Şampiyonlar Ligi nde para yağdı! Kasa doldu taştı 2

SIRALAMA ÖDÜLÜN MİKTARINI BELİRLEYECEK

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi lig aşamasını hangi basamakta tamamlayacağı, elde edeceği toplam gelirin artmasında belirleyici olacak.

Sarı-lacivertliler, play-off turuna kalmayı başarması durumunda 1 milyon Euro daha kazanacak. İlk 8 içerisinde yer alarak doğrudan üst tura yükselmesi halinde ise 11 milyon Euro'luk tur ödülünü elde edecek. Böylece Fenerbahçe'nin Avrupa'dan kazandığı gelir daha da artabilecek.

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Belözoğlu sahaya indi! F.Bahçe'ye müjdeli haber geldiBelözoğlu sahaya indi! F.Bahçe'ye müjdeli haber geldi
Avrupa'da Beşiktaş ve Trabzonspor sahnede... Maçlar nasıl sonuçlanır?Avrupa'da Beşiktaş ve Trabzonspor sahnede... Maçlar nasıl sonuçlanır?
Anahtar Kelimeler:
son dakika fenerbahçe şampiyonlar ligi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İsrail adına çalışan ajan ve ona yardım eden polisler! Tek tek ifşa oldular

İsrail adına çalışan ajan ve ona yardım eden polisler! Tek tek ifşa oldular

Kaşif Kozinoğlu'nun ölüm nedeni belli oldu

Kaşif Kozinoğlu'nun ölüm nedeni belli oldu

Fenerbahçe Liverpool'u devirdi! Kadıköy'de unutulmaz galibiyet

Fenerbahçe Liverpool'u devirdi! Kadıköy'de unutulmaz galibiyet

'Ünlü estetik cerrah ile aşk yaşıyor' dendi! Şaşırtan iddia

'Ünlü estetik cerrah ile aşk yaşıyor' dendi! Şaşırtan iddia

Benzine dev indirim göründü! İşte beklenen gün...

Benzine dev indirim göründü! İşte beklenen gün...

Fon krizi yorumu: "Hiç ummadığınız insanlar bu işlere girmiş"

Fon krizi yorumu: "Hiç ummadığınız insanlar bu işlere girmiş"

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
Künye İletişim Editoryal İlkeler Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.