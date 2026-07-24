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Beşiktaş'ı kahreden Mohamed Salah gelişmesi! Kötü haberi canlı yayında duyurdu

Siyah-beyazlıların transfer gündemini meşgul eden Mohamed Salah operasyonunda işler tersine dönüyor. Spor yorumcusu Mustafa Demirtaş, Beşiktaş'ın görüşmelerde yaşanan pürüzler nedeniyle masadan kalkmaya yakın olduğunu duyurdu.

Beşiktaş'ı kahreden Mohamed Salah gelişmesi! Kötü haberi canlı yayında duyurdu
Emre Şen

Dünya çapında büyük yankı uyandıran Mohamed Salah transferinde Beşiktaş cephesinden olumsuz haberler gelmeye başladı. Mısırlı yıldız ve temsilcisiyle yürütülen görüşmelerde sürecin tıkandığı iddia edildi.

"SÜREÇ BİRAZ DAHA TATSIZLAŞTI"

Beşiktaş ı kahreden Mohamed Salah gelişmesi! Kötü haberi canlı yayında duyurdu 1

Transfer operasyonuyla ilgili son bilgileri paylaşan spor yorumcusu Mustafa Demirtaş, siyah-beyazlı yönetimin masadan kalkma noktasına geldiğini belirtti. Demirtaş, kulüp kaynaklarına dayandırdığı açıklamasında, "Bana gelen haber, Beşiktaş’ta Mohamed Salah transferinin biraz daha tatsızlaştığı yönünde. Beşiktaş, masadan kalkmaya yakın" ifadelerini kullandı.

BEŞİKTAŞ GERİ ADIM ATMAYA HAZIRLANIYOR

Beşiktaş ı kahreden Mohamed Salah gelişmesi! Kötü haberi canlı yayında duyurdu 2

Görüşmelerde yaşanan mali anlaşmazlıklar ve aşılamayan pürüzler nedeniyle Beşiktaş yönetiminin geri adım atmayı değerlendirdiği öğrenildi. Siyah-bayraklı idarecilerin, şartların kendi istedikleri noktaya gelmemesi halinde masadan kalkarak transferi tamamen rafa kaldırması bekleniyor.

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beşiktaş salah
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