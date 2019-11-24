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Maçtan sonra Twitter'da tartıştılar!

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 24.11.2019 18:49 | Son Güncelleme

İttifak Holding Konyaspor'u deplasmanda 1-0 yenen Beşiktaş'ta galibiyetin sevinci yaşanırken, İttifak Holding Konyaspor verilmeyen gol nedeniyle tepkisini sosyal medyadan gösterdi. Beşiktaş ise, rakibine yine sosyal medyadan cevap verdi.

Maçtan sonra Twitter'da tartıştılar!

İttifak Holding Konyaspor ile Beşiktaş arasında sosyal medya üzerinden 'kural' tartışması yaşandı.

Konyaspor, Rıdvan Dilmen ve Erman Toroğlu'nun yorumlarının yer aldığı bir görsel paylaştı. Rıdvan Dilmen'in yorumu, "Bence görüşünü kapatmıyor." başlığıyla, Erman Toroğlu'nun yorumu ise, "Net gol" başlığıyla paylaşıldı.

Beşiktaş ise pozisyonun fotoğrafını paylaşarak, "IFAB Oyun Kuralları 2019/2020 | Kural 11 | Ofsayt; Bknz Madde 2 | Ofsayt İhlali; Aşağıda belirtilen durumlarda rakip oyuncuya müdahale ederse, Rakibin görüş açısını kapatarak topla oynamasını engellerse..." kuralını paylaştı.

İşte iki kulüpten yapılan paylaşımlar:

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş İttifak Holding Konyaspor twitter

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Okuyucu Yorumları 15 yorum
Bal gibi görünüyor net gol. Beşiktaşlı Fırat Aydınus yine Bjkyi şampiyon yapmak istiyor.. Tüpçünün oğlu bu benziyorda
futboldan zerre kadar anlamadığın belli otur da oku bari hıyar
Yine derken??? Yorum yapacaksan biliçli yap, bjk nin fırat aydınus un yönettiği maclardaki galibiyet, mağlubiyet ve galibiyet sayılarunı araştır, özellikle derbilerde, hadi iyi geceler
Net ofsayt arkadaş kural var bariz belli daha ne ofsayt değil diyor bu adamlar ? Adam kariusun önünde hareketli halde bu yorumcular neyin peşinde ?
@mkadzyn_2019 pas mı veriyor şut çekiyor sen nasıl izledin pas verirse ofsayt dirak kaleye gidiyor ofsyt kuralları ne zaman değişti
@isilme_1928 bir noktada sabit durursa ofsayt olmaz (kalecinin önü haric). Hareketli oldugu icin ofsayt oluyor zaten nesini anlamadin. Yillardir var bu kural. Yuzlerce buna benzer gol iptal edildi premier ligde. Biraz ac arastir bari..
adaletli bir kig izlemeyi özledik
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