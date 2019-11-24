Maçtan sonra Twitter'da tartıştılar!

İttifak Holding Konyaspor ile Beşiktaş arasında sosyal medya üzerinden 'kural' tartışması yaşandı.
Konyaspor, Rıdvan Dilmen ve Erman Toroğlu'nun yorumlarının yer aldığı bir görsel paylaştı. Rıdvan Dilmen'in yorumu, "Bence görüşünü kapatmıyor." başlığıyla, Erman Toroğlu'nun yorumu ise, "Net gol" başlığıyla paylaşıldı.
Beşiktaş ise pozisyonun fotoğrafını paylaşarak, "IFAB Oyun Kuralları 2019/2020 | Kural 11 | Ofsayt; Bknz Madde 2 | Ofsayt İhlali; Aşağıda belirtilen durumlarda rakip oyuncuya müdahale ederse, Rakibin görüş açısını kapatarak topla oynamasını engellerse..." kuralını paylaştı.
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